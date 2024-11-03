Продукты, которые помогают при изжоге: что рекомендуют эксперты

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Знакомо ли вам чувство жжения и дискомфорта после еды? Это может быть изжога — результат того, что клапан между желудком и пищеводом не закрывается полностью, позволяя желудочному соку возвращаться в пищевод, вызывая неприятные ощущения.

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По словам гастроэнтерологов, изжога связана с избыточным весом и вредными привычками в питании, поэтому сбалансированное питание — лучший способ борьбы с этим недугом. Как рассказали ученый-диетолог Главия Пасторе, хирург Фабио Атуи и гастроэнтеролог Рикардо Барбути, существуют продукты, которые могут облегчить симптомы изжоги:

Картофель — благодаря содержанию крахмала он поглощает лишнюю кислоту из желудочного сока.

Хлеб и рис — углеводы в этих продуктах помогают уменьшить жжение и дискомфорт.

Молоко — употреблять следует осторожно, так как его кальций и белок могут как успокаивать, так и усиливать кислотность.

Капуста — её биоактивные вещества способствуют расслаблению ЖКТ.

Кокосовая вода, а также соки из арбуза и дыни помогают уменьшить симптомы изжоги и рефлюкса.

Гастроэнтеролог Эпонина Лемм советует людям с изжогой избегать жирной и острой пищи, а также есть небольшими порциями и чаще. Кроме того, следует не ложиться спать сразу после еды, а подождать два-три часа.

По словам гастроэнтеролога Риты де Кассии Иглезиас, такие продукты, как шоколад, газированные напитки, цитрусовые, специи, алкоголь и кофе, также могут вызывать изжогу.

При частых симптомах изжоги рекомендуется обратиться к врачу.

"Важно, чтобы пациенты с частыми симптомами получали медицинскую помощь", — напоминает доктор Эпонина Лемм от имени Гастроэнтерологической ассоциации Рио-де-Жанейро.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — врачебное название.

