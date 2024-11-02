Как избежать дефицита витаминов: советы от токсиколога

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

При сбалансированном рационе можно легко избежать дефицита витаминов и минералов, если уделять внимание продуктам, богатым важными для организма веществами. В своем телеграм-канале токсиколог Михаил Кутушов перечислил продукты, которые помогут восполнить потребность в микроэлементах.

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Организм может сигнализировать о нехватке витаминов такими симптомами, как шелушащаяся кожа, трещинки в уголках рта, белые пятна на ногтях, отеки, тяга к фастфуду или несъедобным вещам, выпадение волос. Для поддержания баланса Кутушов рекомендует включить в рацион следующие продукты.

Витамин С можно легко получить, съев 1 киви или выпив 250 мл отвара шиповника. Источниками витаминов группы В служат мясо, субпродукты, ржаной хлеб, фисташки и фасоль.

Железо содержится в 200-300 г красной чечевицы и гороха. Для тех, кто не отказывается от мяса, достаточно 250 г свиной или говяжьей печени, богатой также витамином А.

Магний можно получить из орехов и тыквенных семечек — одной горсти в день достаточно. Витамин D и омега-3 содержатся в сливочном масле, шампиньонах, яйцах и 200 г красной рыбы. Цинк можно найти в морепродуктах, овсяной муке, горохе, луке, шпинате и моркови.

Кальций содержится в молочных продуктах, таких как творог, сыр, йогурт, а также в листовой капусте и кунжуте, которые полезны для здоровья костей.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.



