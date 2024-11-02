Рецепт веганского пирожного: без сахара и масла

Веганская диета исключает все продукты животного происхождения, включая яйца, молочные продукты и даже мед. Но для сладкоежек существуют веганские десерты, которые можно приготовить дома и сэкономить. Один из таких рецептов — веганская версия пирожного "Картошка".
Основой для этого десерта послужат не традиционные сгущенка, масло и печенье, а белая консервированная фасоль и финики. Также понадобятся миндальная мука, какао-порошок и ванилин.
Для начала замочите финики в кипятке, а из консервированной фасоли слейте жидкость. Через полчаса переложите финики и фасоль в чашу блендера, не забыв удалить косточки из фиников.
Измельчите ингредиенты до однородной массы. Отдельно смешайте миндальную муку, какао и ванилин, затем добавьте эту смесь к финиковой массе и тщательно перемешайте. Сформируйте пирожные, по желанию обваляйте их в какао и уберите в холодильник на три часа.
Готовое пирожное "Картошка" можно подавать к столу, наслаждаясь полезным и вкусным угощением.
«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, перемешанных с масляным кремом и коньяком или ромом. Снаружи отделывается помадкой или обсыпкой с содержанием какао-порошка, и украшается масляным кремом. Форма изделия клубневидная или любая другая.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".