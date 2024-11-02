Рецепт веганского пирожного: без сахара и масла

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Веганская диета исключает все продукты животного происхождения, включая яйца, молочные продукты и даже мед. Но для сладкоежек существуют веганские десерты, которые можно приготовить дома и сэкономить. Один из таких рецептов — веганская версия пирожного "Картошка".

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Основой для этого десерта послужат не традиционные сгущенка, масло и печенье, а белая консервированная фасоль и финики. Также понадобятся миндальная мука, какао-порошок и ванилин.

Для начала замочите финики в кипятке, а из консервированной фасоли слейте жидкость. Через полчаса переложите финики и фасоль в чашу блендера, не забыв удалить косточки из фиников.

Измельчите ингредиенты до однородной массы. Отдельно смешайте миндальную муку, какао и ванилин, затем добавьте эту смесь к финиковой массе и тщательно перемешайте. Сформируйте пирожные, по желанию обваляйте их в какао и уберите в холодильник на три часа.

Готовое пирожное "Картошка" можно подавать к столу, наслаждаясь полезным и вкусным угощением.

Уточнения

«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, перемешанных с масляным кремом и коньяком или ромом. Снаружи отделывается помадкой или обсыпкой с содержанием какао-порошка, и украшается масляным кремом. Форма изделия клубневидная или любая другая.



