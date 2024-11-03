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Как похудеть к Новому году: советы диетолога и фитнес-тренера

1:11
Еда

До Нового года осталось два месяца, и этого времени достаточно, чтобы прийти в форму без строгих диет и тяжелых тренировок.

Как похудеть к Новому году: советы диетолога и фитнес-тренера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам красноярского диетолога Екатерины Федорцовой, за восемь недель можно безопасно избавиться от восьми килограммов, теряя по одному килограмму в неделю. Нутрициолог Анна Мещерякова советует исключить из рациона фастфуд, алкоголь и сладкие напитки, такие как газировка, пакетированные соки и энергетики, поскольку они имеют высокий гликемический индекс и негативно влияют на обмен веществ.

Фитнес-тренер Мария Гадалова рекомендует включить в свой распорядок физическую активность. Даже простые прогулки на свежем воздухе или активная уборка помогут сжечь дополнительные калории.

Специалисты уверены, что такой комплексный подход позволит достичь результатов и блистать в новогоднюю ночь. Диетолог Лиза Янг также советует включить в рацион овощные супы с белковыми добавками — курицей, индейкой, рыбой или тофу, а также приправлять блюда специями с "жиросжигающим" эффектом.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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