Как похудеть к Новому году: советы диетолога и фитнес-тренера

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

До Нового года осталось два месяца, и этого времени достаточно, чтобы прийти в форму без строгих диет и тяжелых тренировок.

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По словам красноярского диетолога Екатерины Федорцовой, за восемь недель можно безопасно избавиться от восьми килограммов, теряя по одному килограмму в неделю. Нутрициолог Анна Мещерякова советует исключить из рациона фастфуд, алкоголь и сладкие напитки, такие как газировка, пакетированные соки и энергетики, поскольку они имеют высокий гликемический индекс и негативно влияют на обмен веществ.

Фитнес-тренер Мария Гадалова рекомендует включить в свой распорядок физическую активность. Даже простые прогулки на свежем воздухе или активная уборка помогут сжечь дополнительные калории.

Специалисты уверены, что такой комплексный подход позволит достичь результатов и блистать в новогоднюю ночь. Диетолог Лиза Янг также советует включить в рацион овощные супы с белковыми добавками — курицей, индейкой, рыбой или тофу, а также приправлять блюда специями с "жиросжигающим" эффектом.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

