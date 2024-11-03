Что скрывается в упаковке соли: разбираемся в добавках

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Соль — одна из самых важных специй в кулинарии, которая найдется в каждом доме. Кажется, что покупка соли — простое дело, ведь в составе должен быть только этот один ингредиент. Однако на деле стоит внимательно изучать этикетку.

Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

Эксперты советуют выбирать соль, в составе которой значатся только соль и йод. Некоторые производители добавляют в продукт ферроцианид натрия (Е535) или ферроцианид калия (Е536), чтобы предотвратить слеживание. Хотя их содержание минимально, пользы для организма такие добавки не несут.

При выборе соли также важно обратить внимание на способ её добычи, сорт и категорию. Поваренная соль бывает четырех сортов: первый, второй, высший и экстра. Соль экстра сорта — самая очищенная от примесей.

Кроме того, учитывайте помол соли. Соль самого мелкого помола маркируется как "нулевая", а самая крупная — как "третья".

Уточнения

Гексацианоферра́т(II) ка́лия (ферроциани́д ка́лия) — неорганическое соединение из группы гексацианоферратов, комплексная соль состава K 4 [Fe(CN) 6 ], содержащая в анионе двухвалентное железо, выделяющаяся из водного раствора в виде кристаллогидрата K4[Fe(CN) 6 ]*3H 2 O.



