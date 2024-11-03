Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны Монреаля: Ночные проекции уносят зрителей на 400 лет назад
Учёные обнаружили звезду, вращающуюся быстрее, чем любой объект известный человечеству
Опасно ли плавать сразу после обеда: узнайте мнение экспертов
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Какие растения нужны в саду для дренажа: названы лучшие варианты
Росбанк станет филиалом Т-банка: акционеры одобрили
22 вида пчел названы в честь знаменитых воров: от Брута до Женщины-кошки
Йодные сетки: миф или реальная помощь при дефиците
Как добиться изящных рук, как у балерины: простые упражнения

Что скрывается в упаковке соли: разбираемся в добавках

1:03
Еда

Соль — одна из самых важных специй в кулинарии, которая найдется в каждом доме. Кажется, что покупка соли — простое дело, ведь в составе должен быть только этот один ингредиент. Однако на деле стоит внимательно изучать этикетку.

Что скрывается в упаковке соли: разбираемся в добавках
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

Эксперты советуют выбирать соль, в составе которой значатся только соль и йод. Некоторые производители добавляют в продукт ферроцианид натрия (Е535) или ферроцианид калия (Е536), чтобы предотвратить слеживание. Хотя их содержание минимально, пользы для организма такие добавки не несут.

При выборе соли также важно обратить внимание на способ её добычи, сорт и категорию. Поваренная соль бывает четырех сортов: первый, второй, высший и экстра. Соль экстра сорта — самая очищенная от примесей.

Кроме того, учитывайте помол соли. Соль самого мелкого помола маркируется как "нулевая", а самая крупная — как "третья".

Уточнения

Гексацианоферра́т(II) ка́лия (ферроциани́д ка́лия) — неорганическое соединение из группы гексацианоферратов, комплексная соль состава K4[Fe(CN)6], содержащая в анионе двухвалентное железо, выделяющаяся из водного раствора в виде кристаллогидрата K4[Fe(CN)6]*3H2O.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последние материалы
Что скрывается в упаковке соли: разбираемся в добавках
22 вида пчел названы в честь знаменитых воров: от Брута до Женщины-кошки
Йодные сетки: миф или реальная помощь при дефиците
Как добиться изящных рук, как у балерины: простые упражнения
Строительный эксперт Мандрика рассказал, дома из каких материалов самые тёплые
Сколько легковых машин зарегистрировано в России в 2024 году
Автошколы России готовятся к переходу на дистанционное обучение
Почему одни и те же культуры нельзя сажать на одном месте
С чем нельзя есть творог: важные советы
Газпром сформировал рекордный резерв газа в подземных хранилищах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.