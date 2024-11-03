Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наши расходы в Германии должны значительно снизиться: Volkswagen ищет способы выжить в кризис
Учёные развеяли миф о бесчеловечной жестокости викингов
Кортизол и стройность: как стресс влияет на вес
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Минимализм в интерьере: избавляемся от лишних вещей
Как выполнять горизонтальные подтягивания?
Стоматолог в Новороссийске испортил зубы пациентам
Илона Броневицкая рассказала о проблемах Стаса Пьехи: он остаётся наркоманом
Секреты зимовки туи: как защитить её от холода и снега

Мука или манка для драников: что выбрать для идеального вкуса

1:04
Еда

Старый белорусский рецепт драников предполагает добавление муки, но некоторые хозяйки используют манку вместо нее. Влияет ли такая замена на вкус и консистенцию блюда?

Мука или манка для драников: что выбрать для идеального вкуса
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Как поясняют эксперты, картофельная масса для драников может быть слишком жидкой, и в этом случае добавление муки помогает достичь нужной текстуры. Однако избыток муки может сделать драники "резиновыми" и невкусными.

Чтобы избежать использования муки, важно правильно подготовить картофель: натертую массу следует поместить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем картофельный сок нужно процедить, чтобы извлечь крахмал, который можно добавить в картофельную массу. Крахмал успешно заменит и муку, и яйца, а драники получатся с хрустящей корочкой.

Если времени на такие подготовительные шаги нет, то манка станет отличной альтернативой. Крупа впитывает лишнюю влагу и придаёт драникам нежность, пышность и сочность.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Истребитель Су-57. Таинственный русский незнакомец пятого поколения Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Последние материалы
Мука или манка для драников: что выбрать для идеального вкуса
Секреты зимовки туи: как защитить её от холода и снега
Удивительные причины появления кругов под глазами: что мы не знали
Названа группа крови, защищающая обладателей от серьезных заболеваний
Автомобили, которые покупают сразу: узнайте, что востребовано
Осень или весна: когда посадить дерево, чтобы оно быстро прижилось
Бобовые вместо мяса: когда растительный белок полезен, а когда — нет
Допустимый объём вылова креветок может увеличиться в 2025 году
В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов
"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.