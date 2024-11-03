Мука или манка для драников: что выбрать для идеального вкуса

Старый белорусский рецепт драников предполагает добавление муки, но некоторые хозяйки используют манку вместо нее. Влияет ли такая замена на вкус и консистенцию блюда?
Как поясняют эксперты, картофельная масса для драников может быть слишком жидкой, и в этом случае добавление муки помогает достичь нужной текстуры. Однако избыток муки может сделать драники "резиновыми" и невкусными.
Чтобы избежать использования муки, важно правильно подготовить картофель: натертую массу следует поместить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем картофельный сок нужно процедить, чтобы извлечь крахмал, который можно добавить в картофельную массу. Крахмал успешно заменит и муку, и яйца, а драники получатся с хрустящей корочкой.
Если времени на такие подготовительные шаги нет, то манка станет отличной альтернативой. Крупа впитывает лишнюю влагу и придаёт драникам нежность, пышность и сочность.
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.