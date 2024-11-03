Бобовые вместо мяса: когда растительный белок полезен, а когда — нет

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди, стремясь к здоровому питанию, исключают мясо и выбирают альтернативные источники белка, такие как бобовые. Но насколько полноценной оказывается такая замена?

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0

Диетолог Зоя Богданова оценила замену мяса на бобовые и отметила, что такие продукты, как горох, нут, чечевица и фасоль, действительно богаты белком и аминокислотами. Однако, по словам специалиста, растительные белки могут заменить животные только частично, так как в них не хватает ряда необходимых микроэлементов. Поэтому при отказе от мяса важно тщательно контролировать поступление всех необходимых веществ, чтобы избежать дефицита.

"Некоторые витамины, например, B12, являются жирорастворимыми и без насыщенных жиров не усваиваются", — подчеркнула Богданова.

Тем, кто не может или не хочет употреблять мясо по этическим или физиологическим причинам, бобовые могут обеспечить необходимый белок. Однако при отсутствии строгих противопоказаний исключать животные продукты не стоит. Кроме того, бобовые противопоказаны при некоторых заболеваниях ЖКТ, поэтому их нельзя назвать универсальным источником белка.

Уточнения

Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.

