Почему важно соблюдать меру при употреблении тыквы

Осенью стоит воспользоваться возможностью включить тыкву в рацион, но употреблять её каждый день в большом количестве не рекомендуется. Эндокринолог Наталья Тананакина объяснила, почему чрезмерное употребление тыквы может навредить здоровью.
Врач отметила, что взрослым следует ограничиться 200-300 г тыквы в день, а детям — около 100 г. Превышение этой нормы может негативно сказаться на пищеварении, так как тыква богата клетчаткой, что может вызвать диарею. Также у людей с предрасположенностью к пищевой аллергии избыток тыквы может вызвать нежелательные реакции: покраснение кожи, зуд, отеки.
Кроме того, большое количество тыквы в рационе может привести к гипервитаминозу витамина А. В тыкве содержится много бета-каротина, который в высоких дозах может придавать коже желтоватый оттенок.
Гѝпервитамино́з — острое расстройство в результате интоксикации сверхвысокой дозой одного или нескольких витаминов (содержащихся в пище или витаминсодержащих препаратах). Чаще всего гипервитаминозы вызываются приёмом резко повышенных доз витаминов А и D.
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