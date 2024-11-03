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Почему важно соблюдать меру при употреблении тыквы

0:57
Еда

Осенью стоит воспользоваться возможностью включить тыкву в рацион, но употреблять её каждый день в большом количестве не рекомендуется. Эндокринолог Наталья Тананакина объяснила, почему чрезмерное употребление тыквы может навредить здоровью.

Почему важно соблюдать меру при употреблении тыквы
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Врач отметила, что взрослым следует ограничиться 200-300 г тыквы в день, а детям — около 100 г. Превышение этой нормы может негативно сказаться на пищеварении, так как тыква богата клетчаткой, что может вызвать диарею. Также у людей с предрасположенностью к пищевой аллергии избыток тыквы может вызвать нежелательные реакции: покраснение кожи, зуд, отеки.

Кроме того, большое количество тыквы в рационе может привести к гипервитаминозу витамина А. В тыкве содержится много бета-каротина, который в высоких дозах может придавать коже желтоватый оттенок.

Уточнения

Гѝпервитамино́з — острое расстройство в результате интоксикации сверхвысокой дозой одного или нескольких витаминов (содержащихся в пище или витаминсодержащих препаратах). Чаще всего гипервитаминозы вызываются приёмом резко повышенных доз витаминов А и D.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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