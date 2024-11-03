Как приготовить глинтвейн на осенний вечер: советы по ингредиентам

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Осенние холодные вечера — отличный повод порадовать себя чем-то уютным и согревающим, например, глинтвейном. Этот ароматный напиток прекрасно подойдет даже в будние дни. Но как приготовить его правильно?

Фото: flickr.com by Revolweb, CC BY-SA 2.0

Эксперт по напиткам Ирина Макалеева рассказала, что глинтвейн можно приготовить как с алкоголем, так и без. Если вы выбрали классический рецепт с вином, обратите внимание на его качество: напиток должен быть плотным и насыщенным.

Выбирая вино, важно учитывать его происхождение. Виноград из северных регионов Италии и Франции придает более тонкий и менее сладкий вкус, а южные регионы Италии подарят более терпкий оттенок. Ищите сухое или полусухое вино с низким содержанием сахара, предпочтительно в темном стекле, чтобы защитить напиток от солнечных лучей. А вот вид пробки значения не имеет — подойдет и винтовая, и корковая.

Для безалкогольного варианта можно использовать специальное безалкогольное вино, сохраняющее ароматные ноты.

К глинтвейну добавляют специи — бадьян, корицу, кардамон и имбирь — а также фрукты и ягоды. Чаще всего это яблоки и цитрусовые, но Макалеева предлагает попробовать добавить клюкву или смородину для интересного вкусового акцента.

Если свежих ягод нет, подойдут и сиропы. Все ингредиенты нужно подогревать вместе, кроме меда. Мед — традиционный компонент, но добавлять его стоит в самом конце, чтобы он не потерял своих полезных свойств от нагревания, советует эксперт.

Уточнения

Глинтве́йн — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями). Традиционно употребляется в Австрии, Германии, Италии, Швейцарии и Чехии на рождественских базарах и праздниках, проводящихся на открытом воздухе.



