Как приготовить вкуснейшие корн-доги с сыром: хрустящая корочка и нежный сыр

Корн-дог — это сосиска в кукурузном кляре, жареная во фритюре. Современная вариация включает сыр вместо сосиски, что делает блюдо ещё более аппетитным: снаружи сыр обретает хрустящую корочку, а внутри остаётся мягким и тянущимся. Корн-доги с сыром готовятся быстро и легко, а подавать их можно с кетчупом, горчицей и зеленью.
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Ингредиенты:
Для кляра:
Молоко — 0,6 стакана (120 г)
Пшеничная мука — 0,75 стакана (97,5 г)
Кукурузная мука — 0,75 стакана (105 г)
Сахар — 1,5 ст. л. (37,5 г)
Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)
Разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)
Для жарки:
Подсолнечное масло — 1 л
Для начинки:
Твёрдый сыр (Маасдам или Гауда) — 350 г
Для подачи:
Горчица, кетчуп, свежая зелень — по вкусу
Процесс приготовления:
Подготовьте кляр. В миске смешайте пшеничную и кукурузную муку, добавьте разрыхлитель, соль и сахар, перемешайте. Влейте молоко и снова перемешайте до однородности. Если смесь получается слишком густой, добавьте немного воды — кляр должен быть по консистенции как густая сметана.
Подготовьте сыр. Нарежьте твёрдый сыр на брусочки толщиной около 1 см. Насадите каждый брусочек на шпажку, чтобы получилась удобная палочка для жарки.
Разогрейте масло. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте подсолнечное масло. Оно должно быть достаточно горячим для быстрой обжарки.
Жарьте корн-доги. Обмакните каждый брусочек сыра в кляр, дайте лишнему стекать, и затем погружайте в разогретое масло. Жарьте до золотистого цвета, примерно 2-3 минуты.
Подача. Выложите готовые корн-доги на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте с горчицей и кетчупом, дополнив свежей зеленью по вкусу.
Уточнения
Корн-дог (англ. corn-dog - букв. "кукурузная собака") — сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в кипящем масле.