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Как приготовить вкуснейшие корн-доги с сыром: хрустящая корочка и нежный сыр

2:22
Еда

Корн-дог — это сосиска в кукурузном кляре, жареная во фритюре. Современная вариация включает сыр вместо сосиски, что делает блюдо ещё более аппетитным: снаружи сыр обретает хрустящую корочку, а внутри остаётся мягким и тянущимся. Корн-доги с сыром готовятся быстро и легко, а подавать их можно с кетчупом, горчицей и зеленью.

Как приготовить вкуснейшие корн-доги с сыром: хрустящая корочка и нежный сыр
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Для кляра:

  • Молоко — 0,6 стакана (120 г)
  • Пшеничная мука — 0,75 стакана (97,5 г)
  • Кукурузная мука — 0,75 стакана (105 г)
  • Сахар — 1,5 ст. л. (37,5 г)
  • Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)

Для жарки:

  • Подсолнечное масло — 1 л

Для начинки:

  • Твёрдый сыр (Маасдам или Гауда) — 350 г

Для подачи:

  • Горчица, кетчуп, свежая зелень — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Подготовьте кляр.
    В миске смешайте пшеничную и кукурузную муку, добавьте разрыхлитель, соль и сахар, перемешайте. Влейте молоко и снова перемешайте до однородности. Если смесь получается слишком густой, добавьте немного воды — кляр должен быть по консистенции как густая сметана.
  2. Подготовьте сыр.
    Нарежьте твёрдый сыр на брусочки толщиной около 1 см. Насадите каждый брусочек на шпажку, чтобы получилась удобная палочка для жарки.
  3. Разогрейте масло.
    В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте подсолнечное масло. Оно должно быть достаточно горячим для быстрой обжарки.
  4. Жарьте корн-доги.
    Обмакните каждый брусочек сыра в кляр, дайте лишнему стекать, и затем погружайте в разогретое масло. Жарьте до золотистого цвета, примерно 2-3 минуты.
  5. Подача.
    Выложите готовые корн-доги на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте с горчицей и кетчупом, дополнив свежей зеленью по вкусу.

Уточнения

Корн-дог (англ. corn-dog - букв. "кукурузная собака") — сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в кипящем масле.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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