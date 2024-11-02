Как приготовить вкуснейшие корн-доги с сыром: хрустящая корочка и нежный сыр

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Корн-дог — это сосиска в кукурузном кляре, жареная во фритюре. Современная вариация включает сыр вместо сосиски, что делает блюдо ещё более аппетитным: снаружи сыр обретает хрустящую корочку, а внутри остаётся мягким и тянущимся. Корн-доги с сыром готовятся быстро и легко, а подавать их можно с кетчупом, горчицей и зеленью.

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Ингредиенты:

Для кляра:

Молоко — 0,6 стакана (120 г)

Пшеничная мука — 0,75 стакана (97,5 г)

Кукурузная мука — 0,75 стакана (105 г)

Сахар — 1,5 ст. л. (37,5 г)

Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)

Разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)

Для жарки:

Подсолнечное масло — 1 л

Для начинки:

Твёрдый сыр (Маасдам или Гауда) — 350 г

Для подачи:

Горчица, кетчуп, свежая зелень — по вкусу

Процесс приготовления:

Подготовьте кляр.

В миске смешайте пшеничную и кукурузную муку, добавьте разрыхлитель, соль и сахар, перемешайте. Влейте молоко и снова перемешайте до однородности. Если смесь получается слишком густой, добавьте немного воды — кляр должен быть по консистенции как густая сметана. Подготовьте сыр.

Нарежьте твёрдый сыр на брусочки толщиной около 1 см. Насадите каждый брусочек на шпажку, чтобы получилась удобная палочка для жарки. Разогрейте масло.

В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте подсолнечное масло. Оно должно быть достаточно горячим для быстрой обжарки. Жарьте корн-доги.

Обмакните каждый брусочек сыра в кляр, дайте лишнему стекать, и затем погружайте в разогретое масло. Жарьте до золотистого цвета, примерно 2-3 минуты. Подача.

Выложите готовые корн-доги на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте с горчицей и кетчупом, дополнив свежей зеленью по вкусу.

Уточнения

Корн-дог (англ. corn-dog - букв. "кукурузная собака") — сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в кипящем масле.

