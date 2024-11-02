Полезные и вредные свойства сыра: что важно знать

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр — продукт, созданный на основе молока с добавлением ферментов и молочнокислых бактерий, которые помогают молоку свертываться. Слово "сыр" имеет корни, связанные с такими словами, как "сырой" и "сыворотка". В зависимости от технологии производства сыры бывают твёрдые, мягкие, рассольные и переработанные, такие как плавленые.

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История сыра

Сыр присутствует в рационе человека уже около 7000 лет. Первые упоминания о нем относятся к пустыням Востока, где бедуины хранили молоко в мешках, сделанных из овечьих желудков. В жарком климате молоко сворачивалось, превращаясь в сгусток и сыворотку, и так появились первые сыры.

В Средние века сыр получил широкую популярность в Европе, особенно в монастырях, где его начали солить, коптить и добавлять плесень и специи. В России сыр появился благодаря Петру Первому, который пригласил голландских сыроделов в страну, и они познакомили русских с секретами его приготовления.

Польза и вред сыра

Сыр богат белком, необходимым для роста и восстановления клеток, и кальцием, укрепляющим кости и зубы (особенно в твердых сырах). В нем также содержатся витамины группы B, включая В12, и полезные бактерии, поддерживающие здоровье пищеварительной системы.

Однако соленые сорта сыра могут повышать давление, поэтому гипертоникам следует употреблять их с осторожностью. Людям с аллергией на белок коровьего молока следует избегать сыра, так как возможна непереносимость.

Вкусовые качества

Каждый сорт сыра отличается уникальным вкусом и ароматом, но общий оттенок часто сливочный.

Как употреблять сыр

Сыр традиционно нарезают тонкими пластинками и используют для приготовления бутербродов и сэндвичей, добавляют на заключительном этапе приготовления пиццы для образования ароматной корочки, а также применяют в салатах, супах, овощных блюдах и выпечке.

Хранение

Некоторые сыры, такие как маасдам, российский, гауда, ламбер и голландский, могут храниться в холодильнике до 100 дней. Пармезан хранится дольше — до шести месяцев.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

