Идеальный обед для правильного питания: овощное блюдо с рисом

Это полезное и простое в приготовлении блюдо понравится всем членам семьи: и детям, и тем, кто следит за фигурой, постится или придерживается правильного питания. Легкий и питательный гарнир из кабачков, риса и свежих овощей легко готовится и радует своим насыщенным вкусом.
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Ингредиенты:
Рис — 150 г
Помидор — 1 шт.
Кабачок — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Подготовка овощей. Все овощи тщательно вымойте и очистите. Нарежьте болгарский перец кубиками, кабачок — полукружиями, лук — кубиками, а морковь — тонкой соломкой.
Обжарка. Разогрейте на сковороде растительное масло (лучше использовать оливковое). Выложите лук и морковь, обжаривайте их на среднем огне в течение 5-7 минут, периодически помешивая.
Добавление болгарского перца. Выложите болгарский перец в сковороду и жарьте еще 2-3 минуты, чтобы он немного размягчился.
Добавление кабачков. Выложите кабачки к остальным овощам и жарьте еще 3-4 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу.
Добавление помидоров. Нарежьте помидор кубиками и добавьте в сковороду. Накройте крышкой и тушите овощи 10-12 минут, пока они не пустят сок. Если сока окажется недостаточно, добавьте 1-2 ст. л. воды.
Приготовление риса. Пока овощи тушатся, отварите рис согласно инструкции на упаковке. Можно приготовить его заранее, чтобы сэкономить время.
Соединение риса и овощей. Добавьте готовый рис к овощам, тщательно перемешайте и прогрейте все вместе 3-4 минуты, чтобы все ингредиенты соединились.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.