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Идеальный обед для правильного питания: овощное блюдо с рисом

2:07
Еда

Это полезное и простое в приготовлении блюдо понравится всем членам семьи: и детям, и тем, кто следит за фигурой, постится или придерживается правильного питания. Легкий и питательный гарнир из кабачков, риса и свежих овощей легко готовится и радует своим насыщенным вкусом.

Идеальный обед для правильного питания: овощное блюдо с рисом
Фото: commons.wikimedia.org by Dahivada is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты:

  • Рис — 150 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Подготовка овощей.
    Все овощи тщательно вымойте и очистите. Нарежьте болгарский перец кубиками, кабачок — полукружиями, лук — кубиками, а морковь — тонкой соломкой.
  2. Обжарка.
    Разогрейте на сковороде растительное масло (лучше использовать оливковое). Выложите лук и морковь, обжаривайте их на среднем огне в течение 5-7 минут, периодически помешивая.
  3. Добавление болгарского перца.
    Выложите болгарский перец в сковороду и жарьте еще 2-3 минуты, чтобы он немного размягчился.
  4. Добавление кабачков.
    Выложите кабачки к остальным овощам и жарьте еще 3-4 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу.
  5. Добавление помидоров.
    Нарежьте помидор кубиками и добавьте в сковороду. Накройте крышкой и тушите овощи 10-12 минут, пока они не пустят сок. Если сока окажется недостаточно, добавьте 1-2 ст. л. воды.
  6. Приготовление риса.
    Пока овощи тушатся, отварите рис согласно инструкции на упаковке. Можно приготовить его заранее, чтобы сэкономить время.
  7. Соединение риса и овощей.
    Добавьте готовый рис к овощам, тщательно перемешайте и прогрейте все вместе 3-4 минуты, чтобы все ингредиенты соединились.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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