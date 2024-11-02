Идеальный обед для правильного питания: овощное блюдо с рисом

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Это полезное и простое в приготовлении блюдо понравится всем членам семьи: и детям, и тем, кто следит за фигурой, постится или придерживается правильного питания. Легкий и питательный гарнир из кабачков, риса и свежих овощей легко готовится и радует своим насыщенным вкусом.

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Ингредиенты:

Рис — 150 г

Помидор — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Подготовка овощей.

Все овощи тщательно вымойте и очистите. Нарежьте болгарский перец кубиками, кабачок — полукружиями, лук — кубиками, а морковь — тонкой соломкой. Обжарка.

Разогрейте на сковороде растительное масло (лучше использовать оливковое). Выложите лук и морковь, обжаривайте их на среднем огне в течение 5-7 минут, периодически помешивая. Добавление болгарского перца.

Выложите болгарский перец в сковороду и жарьте еще 2-3 минуты, чтобы он немного размягчился. Добавление кабачков.

Выложите кабачки к остальным овощам и жарьте еще 3-4 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу. Добавление помидоров.

Нарежьте помидор кубиками и добавьте в сковороду. Накройте крышкой и тушите овощи 10-12 минут, пока они не пустят сок. Если сока окажется недостаточно, добавьте 1-2 ст. л. воды. Приготовление риса.

Пока овощи тушатся, отварите рис согласно инструкции на упаковке. Можно приготовить его заранее, чтобы сэкономить время. Соединение риса и овощей.

Добавьте готовый рис к овощам, тщательно перемешайте и прогрейте все вместе 3-4 минуты, чтобы все ингредиенты соединились.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

