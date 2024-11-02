Баклажаны в кисло-сладком соусе: пикантная закуска с китайским колоритом

Баклажаны по-китайски в кисло-сладком соусе — это изысканное и ароматное блюдо, которое сочетает в себе восточные традиции и современные кулинарные тенденции. Это блюдо идеально подходит для тех, кто любит острые и пряные вкусы, а также ценит гармонию между сладостью и кислинкой.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты:
2 баклажана;
4 столовые ложки кукурузного крахмала;
50 мл растительного масла;
2 чайные ложки соли;
2 стебля зелёного лука;
2 столовые ложки соевого соуса;
2 столовые ложки сахара;
50 мл воды;
1 столовая ложка рисового уксуса;
2 зубчика чеснока;
10 г корня имбиря.
Приготовление:
Помойте баклажаны и нарежьте крупными брусочками среднего размера.
Сложите подготовленные баклажаны в миску с холодной водой, в которую добавлена 1 чайная ложка соли и дайте им постоять 10 минут.
Вытащите баклажаны и обсушите их при помощи бумажных полотенец.
В миске смешайте кукурузный крахмал и 1 чайную ложку соли. После этого обваляйте в полученной смеси каждый брусочек.
В другой миске приготовьте соус. Для него смешайте рисовый уксус, сахар, воду, соевый соус, измельчённый чеснок и тёртый имбирь.
Выложите баклажаны в один слой в разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте, пока овощи не станут золотистыми и мягкими. На это потребуется примерно 5-7 минут.
Удалите лишнее масло с баклажанов, выложив их на бумажные полотенца.
Сложите баклажаны обратно в сковороду и полейте соусом. Теперь их нужно потушить на умеренном огне, пока соус не станет гуще. Для этого понадобится примерно 2-3 минуты.
Сервируйте баклажаны на тарелке, полив оставшимся соусом и посыпав мелко рубленным зелёным луком.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).