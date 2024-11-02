Баклажаны в кисло-сладком соусе: пикантная закуска с китайским колоритом

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны по-китайски в кисло-сладком соусе — это изысканное и ароматное блюдо, которое сочетает в себе восточные традиции и современные кулинарные тенденции. Это блюдо идеально подходит для тех, кто любит острые и пряные вкусы, а также ценит гармонию между сладостью и кислинкой.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

2 баклажана;

4 столовые ложки кукурузного крахмала;

50 мл растительного масла;

2 чайные ложки соли;

2 стебля зелёного лука;

2 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки сахара;

50 мл воды;

1 столовая ложка рисового уксуса;

2 зубчика чеснока;

10 г корня имбиря.

Приготовление:

Помойте баклажаны и нарежьте крупными брусочками среднего размера. Сложите подготовленные баклажаны в миску с холодной водой, в которую добавлена 1 чайная ложка соли и дайте им постоять 10 минут. Вытащите баклажаны и обсушите их при помощи бумажных полотенец. В миске смешайте кукурузный крахмал и 1 чайную ложку соли. После этого обваляйте в полученной смеси каждый брусочек. В другой миске приготовьте соус. Для него смешайте рисовый уксус, сахар, воду, соевый соус, измельчённый чеснок и тёртый имбирь. Выложите баклажаны в один слой в разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте, пока овощи не станут золотистыми и мягкими. На это потребуется примерно 5-7 минут. Удалите лишнее масло с баклажанов, выложив их на бумажные полотенца. Сложите баклажаны обратно в сковороду и полейте соусом. Теперь их нужно потушить на умеренном огне, пока соус не станет гуще. Для этого понадобится примерно 2-3 минуты. Сервируйте баклажаны на тарелке, полив оставшимся соусом и посыпав мелко рубленным зелёным луком.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

