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Баклажаны в кисло-сладком соусе: пикантная закуска с китайским колоритом

2:05
Еда

Баклажаны по-китайски в кисло-сладком соусе — это изысканное и ароматное блюдо, которое сочетает в себе восточные традиции и современные кулинарные тенденции. Это блюдо идеально подходит для тех, кто любит острые и пряные вкусы, а также ценит гармонию между сладостью и кислинкой.

Баклажаны в кисло-сладком соусе: пикантная закуска с китайским колоритом
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • 4 столовые ложки кукурузного крахмала;
  • 50 мл растительного масла;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 2 стебля зелёного лука;
  • 2 столовые ложки соевого соуса;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 50 мл воды;
  • 1 столовая ложка рисового уксуса;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 10 г корня имбиря.

Приготовление:

  1. Помойте баклажаны и нарежьте крупными брусочками среднего размера.
  2. Сложите подготовленные баклажаны в миску с холодной водой, в которую добавлена 1 чайная ложка соли и дайте им постоять 10 минут.
  3. Вытащите баклажаны и обсушите их при помощи бумажных полотенец.
  4. В миске смешайте кукурузный крахмал и 1 чайную ложку соли. После этого обваляйте в полученной смеси каждый брусочек.
  5. В другой миске приготовьте соус. Для него смешайте рисовый уксус, сахар, воду, соевый соус, измельчённый чеснок и тёртый имбирь.
  6. Выложите баклажаны в один слой в разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте, пока овощи не станут золотистыми и мягкими. На это потребуется примерно 5-7 минут.
  7. Удалите лишнее масло с баклажанов, выложив их на бумажные полотенца.
  8. Сложите баклажаны обратно в сковороду и полейте соусом. Теперь их нужно потушить на умеренном огне, пока соус не станет гуще. Для этого понадобится примерно 2-3 минуты.
  9. Сервируйте баклажаны на тарелке, полив оставшимся соусом и посыпав мелко рубленным зелёным луком.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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