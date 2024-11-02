Закуска из печёного перца: любители овощей будут в восторге от этой закуски

Перец, запечённый с зеленью и чесноком, — отличная закуска. Заправка может быть разной, на ваш вкус. Время приготовления не включает охлаждение в холодильнике.
Ингредиенты:
Приготовление:
Уже утром можете сделать бутерброд с этим перцем — это удивительно вкусно!
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
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Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.