Закуска из печёного перца: любители овощей будут в восторге от этой закуски

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Перец, запечённый с зеленью и чесноком, — отличная закуска. Заправка может быть разной, на ваш вкус. Время приготовления не включает охлаждение в холодильнике.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 кг болгарского перца;

3 зубчика чеснока;

5 ст. л. подсолнечного масла;

1 пучок зелени петрушки;

соль по вкусу;

лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

Вымойте перец и выложите его на противень, покрытый бумагой. Запекайте 25 минут при температуре 250 °C до образования румяной корочки. Дайте перцу остыть, затем очистите его от семян и кожицы и нарежьте на половинки или четвертинки вдоль. Натрите чеснок на мелкой тёрке, мелко нарежьте петрушку. Если у вас есть душистое подсолнечное масло, используйте его. Добавьте в масло чеснок, петрушку, лимонный сок и соль по вкусу. Хорошо перемешайте. Выкладывайте перец слоями в форму и поливайте заправкой. Поставьте в холодильник на ночь.

Уже утром можете сделать бутерброд с этим перцем — это удивительно вкусно!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.



