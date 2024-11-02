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Закуска из печёного перца: любители овощей будут в восторге от этой закуски

1:12
Еда

Перец, запечённый с зеленью и чесноком, — отличная закуска. Заправка может быть разной, на ваш вкус. Время приготовления не включает охлаждение в холодильнике.

Закуска из печёного перца: любители овощей будут в восторге от этой закуски
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 1 кг болгарского перца;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 5 ст. л. подсолнечного масла;
  • 1 пучок зелени петрушки;
  • соль по вкусу;
  • лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

  1. Вымойте перец и выложите его на противень, покрытый бумагой.
  2. Запекайте 25 минут при температуре 250 °C до образования румяной корочки.
  3. Дайте перцу остыть, затем очистите его от семян и кожицы и нарежьте на половинки или четвертинки вдоль.
  4. Натрите чеснок на мелкой тёрке, мелко нарежьте петрушку. Если у вас есть душистое подсолнечное масло, используйте его. Добавьте в масло чеснок, петрушку, лимонный сок и соль по вкусу. Хорошо перемешайте.
  5. Выкладывайте перец слоями в форму и поливайте заправкой. Поставьте в холодильник на ночь.

Уже утром можете сделать бутерброд с этим перцем — это удивительно вкусно!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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