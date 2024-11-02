Сливовый пирог со штрейзелем: потрясающе вкусный, а готовится в два счёта

Этот пирог с кисло-сладким вкусом, хрустящими миндальными хлопьями и ароматной крошкой никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кондитерская крошка (мучная крошка, сдобная крошка, мучная посыпка, яичная посыпка, штрейзельная крошка, штрейзель, штрезель, штройзель, нем. Streusel, от streuen — посыпать крошками) — украшение на хлебобулочных и мучных кондитерских изделиях в виде сладких мучнисто-маслянистых крошек крупного размера, которыми их посыпают перед выпечкой.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
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