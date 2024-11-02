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Сливовый пирог со штрейзелем: потрясающе вкусный, а готовится в два счёта

1:00
Еда

Этот пирог с кисло-сладким вкусом, хрустящими миндальными хлопьями и ароматной крошкой никого не оставит равнодушным.

Сливовый пирог со штрейзелем: потрясающе вкусный, а готовится в два счёта
Фото: commons.wikimedia.org by Anja Osenberg, PDM

Ингредиенты:

  • мука — 2 стакана;
  • сливы — 300 г;
  • сливочное масло — 250 г;
  • сахар — 1 стакан;
  • яйца — 2 штуки;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • ром или коньяк — 1 столовая ложка;
  • миндальные хлопья — 2 столовые ложки;
  • ванильный сахар — 1 столовая ложка.

Приготовление:

  1. Растереть 100 г сливочного масла с половиной стакана сахара, добавить яйца, муку с разрыхлителем и алкоголь.
  2. Смазать разъёмную форму, выложить тесто и посыпать миндальными хлопьями.
  3. Удалить косточки из слив и выложить их на тесто.
  4. Сделать крошку из оставшегося масла, сахара и муки и посыпать ею сливы.
  5. Выпекать пирог 35 минут при температуре 180 градусов.

Уточнения

Кондитерская крошка (мучная крошка, сдобная крошка, мучная посыпка, яичная посыпка, штрейзельная крошка, штрейзель, штрезель, штройзель, нем. Streusel, от streuen — посыпать крошками) — украшение на хлебобулочных и мучных кондитерских изделиях в виде сладких мучнисто-маслянистых крошек крупного размера, которыми их посыпают перед выпечкой.

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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