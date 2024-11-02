Что такое штрейзель: самый простой вариант этой хрустящей посыпки

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Штрейзель — это посыпка, состоящая из муки, сахара и сливочного масла, которая при выпечке становится хрустящей и румяной.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher, CC BY-SA 3.0

В Германии словом Streusel называют смесь сахарного песка, крошек теста и корицы, используемую для посыпания выпечки. Штрейзель используют для покрытия булочек, пирогов и кексов, а также в качестве начинки.

Самый простой рецепт штрейзеля включает растёртые в крошку муку, сахар и сливочное масло в определённой пропорции. В зависимости от рецепта, могут добавляться специи, мелко нарезанные орехи или овсянка.

Штрейзель может быть использован в различных видах выпечки, таких как тёртые пироги, крамблы и другие. Он придаёт изделиям хрустящую текстуру и неповторимый вкус.

Уточнения

Кондитерская крошка (мучная крошка, сдобная крошка, мучная посыпка, яичная посыпка, штрейзельная крошка, штрейзель, штрезель, штройзель, нем. Streusel, от streuen — посыпать крошками) — украшение на хлебобулочных и мучных кондитерских изделиях в виде сладких мучнисто-маслянистых крошек крупного размера, которыми их посыпают перед выпечкой.

