Экономист Степанычева рассказала, на сколько подорожает приготовление селёдки под шубой и оливье

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

По словам экономиста Елены Степанычевой из Университета "Синергия", расходы на приготовление салата "Сельдь под шубой" в нынешнем году могут увеличиться на 8-10% из-за предстоящего повышения цен на солёную сельдь в декабре.

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Несмотря на снижение цен на этот продукт на 2,5% с начала года до октября 2024 года, к концу года ожидается рост цен из-за увеличения спроса, уточнила специалист.

Елена Степанычева также прогнозирует увеличение стоимости приготовления салата "Оливье", с яйцами, цены на которые увеличились на 22,98% с начала года, ожидается дальнейший рост на 5-7% к декабрю.

Увеличение цен на красную икру произошло из-за дефицита лососевых рыб. В октябре цены на икру возросли на 5%, и ожидается, что к декабрю этот показатель достигнет 20%, сообщает Газета.Ru.

Однако цены на шампанское не будут существенно расти, так как последнее значительное повышение стоимости игристых вин произошло в сентябре 2024 года, составив около 8%.

Несмотря на увеличение цен на продукты, ожидается, что динамика потребления традиционных блюд не изменится, и спрос на продукты для новогоднего стола останется высоким, по мнению экономиста.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

