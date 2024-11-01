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Эксперт Крюков: доставка еды из ресторана увеличивает чек в среднем на 20-30 процентов

2:14
Еда

Отрасль общественного питания в России разделяется на различные сегменты: высокая кухня, среднебюджетные заведения и бюджетные форматы. Особое значение в последнем сегменте приобрели сервисы доставки готовой еды. В интервью для NewsInfo.Ru член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков высказал свои взгляды на перспективы развития этой отрасли в среднесрочной перспективе. Он подчеркнул, что общая экономическая ситуация влияет на работу рестораторов и владельцев кафе.

Эксперт Крюков: доставка еды из ресторана увеличивает чек в среднем на 20-30 процентов
Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, CC BY-SA 2.0

Эксперт обратил внимание, что сегодня малые рестораны испытывают трудности в условиях растущих цен на продукты и аренду помещений, что делает их позицию на рынке менее устойчивой. В то время как крупные премиальные заведения могут себе позволить выдержать конкуренцию благодаря другому кругу посетителей и большему финансовому обеспечению. Тем не менее, доступность питания играет важную роль, поскольку не каждый может посещать элитные рестораны.

По мнению Крюкова, в ближайшие годы рынок общественного питания в России будет подвержен существенным изменениям в связи с введением нового порядка налогообложения и установлением стандартов качества продукции. Эти шаги направлены на модернизацию, повышение прозрачности и укрепление доверия потребителей. Изменения будут происходить в течение трех лет в рамках переходного периода. Сервисы доставки играют важную роль в этой отрасли.

"В среднем агрегатор с заведения берет 35% от стоимости счета. И, конечно, многие сейчас уже дома не готовят, поэтому стараются заказывать в кафе. Про столовые ничего не скажу. Потому что это такой отдельный сегмент все-таки. Но опять же если сходить в сам ресторан, цена одна, если заказываешь у агрегатора, то ресторан цены на меню повышает, чтобы им было выгоднее снизить издержки на агрегатора", — сказал Крюков.

Недостаток специалистов замедляет развитие отрасли, что требует укрупнения участников рынка и ужесточения конкуренции, заключил эксперт.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

Яндекс Еда — сервис заказа быстрой доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов через мобильные приложения или веб-сайт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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