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Секрет воздушного омлета без молока: необычная замена, о которой вы не знали

0:55
Еда

Приготовление омлета с добавлением молока давно стало классикой, и многие даже не задумываются о других вариантах. Однако заменить молоко можно на сметану — это придаст блюду нежность и легкую кислинку, делая его еще более насыщенным.

Секрет воздушного омлета без молока: необычная замена, о которой вы не знали
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Сметана прекрасно сочетается с яйцами и легко превращает омлет в пышное и мягкое угощение, которое понравится всей семье. А приготовить его можно как на сковороде, так и в духовке — результат в обоих случаях получится замечательным. Узнайте, как заменить молоко сметаной и удивите близких новым вкусом привычного завтрака.

Приготовить омлет со сметаной просто: в миске смешайте сметану, яйца и немного соли. Пропорции такие — на каждое яйцо требуется одна столовая ложка сметаны. Взбейте массу до однородности, и можно начинать готовить.

 

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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