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Как сделать борщ ещё вкуснее: секреты нестандартных добавок для супа

1:29
Еда

Когда речь идёт о борще, большинство представляет себе традиционный набор ингредиентов. Однако у этого супа есть множество вариаций, и некоторые из них включают неожиданные компоненты, способные придать блюду новые вкусовые оттенки.

Как сделать борщ ещё вкуснее: секреты нестандартных добавок для супа
Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Необычные добавки для борща

Имбирь

Имбирь — отличный способ добавить борщу пикантную нотку. Для этого корень очищают, мелко нарезают и добавляют при обжарке овощей. Такой борщ порадует насыщенным вкусом и легкой пряностью.

Перец чили

Если хочется остроты, добавьте перец чили: это может быть как свежий стручок, так и порошок. Борщ с чили приобретет выразительный, более острый вкус, который обязательно понравится любителям пикантных блюд.

Корень сельдерея

Хотя сельдерей редко встречается в классическом борще, он обогатит суп полезными веществами. Сельдерей добавляют для усиления аромата и пользы, придавая борщу свежий, слегка пряный оттенок.

Чернослив

Один из самых неожиданных ингредиентов для борща — чернослив. Он добавляет супу лёгкую сладость и приятный фруктовый аромат, делая вкус борща особенно интересным. Но не забудьте заранее вымочить чернослив перед добавлением.

Эти необычные ингредиенты помогут вам по-новому взглянуть на любимый борщ и разнообразить привычный вкус.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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