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Вкусная вегетарианская паста: советы по приготовлению

1:43
Еда

Классическая паста с помидорами и базиликом

Приготовьте свою любимую пасту и перемешайте ее с ароматным томатным соусом из свежих помидоров, базилика, чеснока и оливкового масла. Добавьте тертый сыр пармезан для дополнительной насыщенности.

Вкусная вегетарианская паста: советы по приготовлению
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, CC BY-SA 4.0

Сливочно-чесночно-грибная паста

Обжарьте нарезанные грибы и измельченный чеснок в оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте немного сливок или растительной альтернативы и тушите, пока соус не загустеет. Смешайте его с приготовленной пастой, чтобы получить сливочное и пикантное блюдо.

Паста с песто

Смешайте свежие листья базилика, кедровые орехи, чеснок, оливковое масло и сыр пармезан, чтобы приготовить яркий соус песто. Перемешайте приготовленную пасту с соусом песто и добавьте помидоры черри или тушеные овощи.

Острая паста

Обжарьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок в оливковом масле до мягкости. Добавьте измельченные помидоры, хлопья красного перца и щепотку сахара.

Тушите соус несколько минут, затем соедините его с приготовленной пастой для получения огненного и ароматного блюда.

Паста с лимоном и чесноком

Приготовьте пасту и отложите ее в сторону. В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте измельченный чеснок до появления аромата. Добавьте немного свежего лимонного сока, цедру лимона и немного хлопьев красного перца для придания остроты. Смешайте приготовленную пасту в этом пикантном соусе и украсьте рубленой петрушкой

Уточнения

Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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