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Опасно ли плавать сразу после обеда: узнайте мнение экспертов

1:15
Еда

Родителям часто говорили, что купаться сразу после еды нельзя, однако это мнение является ошибочным. Врачи утверждают, что необходимость ожидать как минимум полчаса после приёма пищи для плавания не всегда оправдана. Предубеждение возникло из-за опасений, что при этом у человека может произойти утопление из-за того, что кровь будет направлена в желудок, а не в мышцы. На самом деле, после еды кровь продолжает поступать в мышцы.

Опасно ли плавать сразу после обеда: узнайте мнение экспертов
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Доктор Мэтью Баджетт из клиники Кливленда отмечает, что перед плаванием важно утолить жажду, особенно в солнечные дни. Люди зачастую не осознают, что они могут быть обезвожены, что приводит к судорогам.

Важно учитывать, что даже в воде происходит потоотделение, хотя этого не замечают. Профессиональные спортсмены и пловцы должны давать пище время для переваривания, чтобы избежать судорог. Также стоит помнить, что плавание после употребления алкоголя, например, пива, представляет собой риск. В состоянии опьянения люди становятся более агрессивными и теряют координацию, что может привести к проблемам, особенно при сильном течении.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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