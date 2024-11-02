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Почему белые грибы и налим должны быть в вашем меню этой осенью

2:24
Еда

Октябрь — сезон лесных грибов и отличное время для заготовок, которые позволят наслаждаться вкусом осенних даров круглый год. Собранные с осторожностью и правильно обработанные грибы, такие как белые, рыжики, опята и сыроежки, можно заморозить или засолить, чтобы они сохраняли свою пользу и вкус.

Почему белые грибы и налим должны быть в вашем меню этой осенью
Фото: flickr.com by Emi Yañez, CC BY 2.0

Польза грибов

Грибы не только разнообразят наш рацион, но и богаты антиоксидантами и клетчаткой. В них мало калорий, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за весом. Белые грибы, например, содержат витамины группы В, калий и селен. Исследования показали их способность снижать риск развития рака благодаря антиоксидантам. Рыжики насыщены витаминами В и С, а также содержат полезный белок. Опята и сыроежки обогащают организм калием, фосфором и клетчаткой.

Польза налима

Налим, известный как экологически чистая рыба, особенно популярен в октябре. Его мясо богато белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, фосфором и селеном, что поддерживает здоровье костей и сердечно-сосудистой системы. Печень налима, содержащая полезные жиры и витамин Е, считается деликатесом.

Польза инжира

Спелый инжир, доступный осенью, содержит витамины группы B, калий и антиоксиданты. Его клетчатка помогает пищеварению и поддерживает нормальный уровень сахара в крови. Инжир идеально дополняет салаты, сочетается с сыром, прошутто, уткой и хорош в выпечке.

Польза хурмы

Оранжевая хурма богата антиоксидантами, включая каротиноиды, витамин С и флавоноиды. Она поддерживает иммунитет и улучшает состояние кожи благодаря содержанию витамина А. Хурму можно добавлять в салаты, выпечку и подавать с мясом.

Польза облепихи

Облепиха — ягода, насыщенная витаминами С, Е, К, бета-каротином и минералами. Она полезна для сердца, кожи и желудка. Облепиховое масло способствует заживлению ран и увлажнению кожи. Ягоды можно добавлять в йогурты, выпечку, варенье и коктейли.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

Нали́м или обыкнове́нный нали́м (мень) (лат. Lota lota) — единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных (Gadiformes). Имеет промысловую ценность.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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