В условиях экономии свежие фрукты и овощи часто становятся одной из первых статей расходов, которые подлежат сокращению. В период с 2022 по 2023 годы в Австралии наблюдается снижение потребления фруктов и овощей по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция усугубляет уже существующую проблему недостаточного потребления данных продуктов.
Рекомендации врачей по ежедневному потреблению двух порций фруктов и пяти порций овощей соблюдаются лишь 4% людей в 2022 году. Свежие фрукты и овощи содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку, однако не всегда являются наиболее питательными.
Замороженные овощи, благодаря быстрой заморозке, могут сохранять больше витаминов, таких как C и E. Содержание минералов, включая кальций, железо и магний, остается на уровне свежих продуктов. Кроме того, замороженные овощи удобны в использовании, так как помогают уменьшить пищевые отходы: излишки можно замораживать в домашних условиях.
Консервированные фрукты и овощи также могут служить хорошей альтернативой свежим. Хотя некоторые витамины теряются в процессе консервирования, они все равно остаются полезными. Консервированные овощи можно добавлять в горячие блюда в конце приготовления, чтобы минимизировать потерю питательных веществ.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".