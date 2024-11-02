Свежие, замороженные или консервированные овощи: что выбрать

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

В условиях экономии свежие фрукты и овощи часто становятся одной из первых статей расходов, которые подлежат сокращению. В период с 2022 по 2023 годы в Австралии наблюдается снижение потребления фруктов и овощей по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция усугубляет уже существующую проблему недостаточного потребления данных продуктов.

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Рекомендации врачей по ежедневному потреблению двух порций фруктов и пяти порций овощей соблюдаются лишь 4% людей в 2022 году. Свежие фрукты и овощи содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку, однако не всегда являются наиболее питательными.

Замороженные овощи, благодаря быстрой заморозке, могут сохранять больше витаминов, таких как C и E. Содержание минералов, включая кальций, железо и магний, остается на уровне свежих продуктов. Кроме того, замороженные овощи удобны в использовании, так как помогают уменьшить пищевые отходы: излишки можно замораживать в домашних условиях.

Консервированные фрукты и овощи также могут служить хорошей альтернативой свежим. Хотя некоторые витамины теряются в процессе консервирования, они все равно остаются полезными. Консервированные овощи можно добавлять в горячие блюда в конце приготовления, чтобы минимизировать потерю питательных веществ.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

