Необычное использование кукурузной муки для сияющей кожи

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Кукурузная мука недавно стала доступной повсеместно, но до сих пор многим кажется экзотическим продуктом. Однако опытные хозяйки и кулинары активно используют её на кухне, и не только. Благодаря полезным веществам и особым свойствам кукурузная мука подходит и для ухода за кожей, а именно — помогает улучшить внешний вид.

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Три способа использовать кукурузную муку для красоты:

Средство для умывания

Очищение — важная часть ухода за лицом, позволяющая удалять загрязнения. Для мягкого и глубокого очищения можно добавить кукурузную муку в привычное средство. Достаточно смешать 1-2 ложки муки с мягким мылом для лица. Намочите кожу водой и легкими массирующими движениями нанесите смесь. Это средство подходит для регулярного использования.

Против несовершенств кожи

Независимо от возраста, многие сталкиваются с прыщиками. Кукурузная мука поможет избавиться от них простым способом. Смешайте белок одного яйца с двумя ложками муки и нанесите на чистую кожу лица на 20 минут, затем увлажните кожу сывороткой.

Маска для зрелой кожи

Со временем кожа теряет упругость и эластичность, что может огорчать. Но есть натуральное средство, которое способно поддерживать её тонус. Смешайте по ложке кукурузной муки и белой глины, добавьте по ложке лимонного сока и белого или зелёного чая. Нанесите маску на кожу и оставьте на 20 минут.

Уточнения

Кукурузная мука - мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша.



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