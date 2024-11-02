Как выбрать качественные сосиски: простые советы для покупателей

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Мало кто задумывается о том, как сосиска стала привычным продуктом на наших столах. Эти небольшие мясные изделия, как правило, состоят из смеси говядины и свинины, иногда с добавлением молока для мягкости вкуса.

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Первые сосиски появились благодаря немецкому мяснику Иогану Ланеру, который, переехав в Австрию, начал готовить мясной фарш в натуральной оболочке. Этот рецепт, включающий смесь говядины и свинины, стал основой для современной сосиски.

В России сосиски начали массово производить в 1936 году, когда Анастас Микоян подписал приказ о запуске их производства. Тогда была введена и система ГОСТ, благодаря которой установились стандарты по качеству и составу сосисок, состоящих из натуральных ингредиентов.

Состав сосисок по ГОСТу

Стандарты ГОСТа до сих пор регламентируют, какие ингредиенты должны использоваться в сосисках, включая допустимые добавки и процентное содержание мяса. ГОСТ предусматривает две категории — "А" и "Б" в зависимости от доли мышечной ткани: в категории "А" мясо составляет не менее 60%, а в "Б" — от 40 до 60%. Говяжьи сосиски, к примеру, содержат до 80% мяса и считаются самыми питательными.

Как выбрать качественные сосиски

Прежде всего, обратите внимание на цвет: хороший продукт будет иметь розоватый, но не ярко-красный оттенок. Также сосиски должны быть однородными по цвету и без пятен жира. Важно выбирать только упакованные продукты с чётко указанными датами производства и сроком годности. Настоящие сосиски по ГОСТу не содержат курицы, сои или крахмала.

Что добавляют в сосиски

В составе сосисок можно встретить фосфаты и нитритную соль, которые отвечают за консистенцию и цвет продукта, а также подавляют развитие бактерий. Эти добавки безопасны, если используются в установленных дозах.

ГОСТ против ТУ

Сосиски могут производиться не только по ГОСТу, но и по ТУ — техническим условиям, которые производитель устанавливает сам. Такие сосиски могут содержать нестандартные ингредиенты, например, сыр, но всё равно оставаться качественными. Однако при выборе лучше ориентироваться на проверенные марки с хорошими отзывами.

Как правильно разогревать сосиски

Хотя сосиски можно есть и холодными, лучше всего разогреть их в горячей воде или микроволновке, чтобы сделать их более сочными. Важно: полимерную оболочку нужно снимать, а натуральную можно оставлять.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

