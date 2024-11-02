Средиземноморская диета: секрет долголетия и здоровья

В ходе обширных исследований, проведенных группой ученых из Бригемской женской больницы в США, было установлено, что средиземноморская диета способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. В отчете, опубликованном в журнале JAMA Network, указано, что сочетание клетчатки и растительного белка в данной диете снижает риск воспаления и внезапной смерти в среднем на 25%.

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Средиземноморская диета включает орехи, бобовые, фрукты и овощи, оливковое масло и цельнозерновые продукты, при этом животный белок, за исключением рыбы, сведен к минимуму. Исследование охватило 25 315 женщин со средним возрастом около 25 лет, которые предоставили данные о качестве жизни и питании.

Информация о здоровье участниц собиралась с 1993 по 1996 год, включая биомаркеры крови, вес, образ жизни и другие параметры. Участницы заполняли анкеты каждые полгода в первый год исследования, а затем один раз в год. Анализ собранных данных проводился с 2018 по 2023 год, включая медицинские записи для определения статистики смертности и её причин.

Уточнения

Средиземномо́рская дие́та — тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии.

