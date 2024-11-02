Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Германии отвергли план по выводу экономики из кризиса
Как сохранить кожу увлажненной зимой: советы дерматолога
Рецепт веганского пирожного: без сахара и масла
Топ-советы по выбору перца для богатого и вкусного урожая
Кошки и еда: всё о капризах и вкусах наших питомцев
Как душ каждый день может навредить вашей коже
Без багажа, без завтрака, без переплаты: блогерша делится лайфхаками для бюджетных путешествий по Европе
Авербух признался, что Лиза Арзамасова помогла ему понять, что такое настоящая семья
К удивлению оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся... - писала газета Русское Слово 3 ноября 1908 года

Средиземноморская диета: секрет долголетия и здоровья

Еда

В ходе обширных исследований, проведенных группой ученых из Бригемской женской больницы в США, было установлено, что средиземноморская диета способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. В отчете, опубликованном в журнале JAMA Network, указано, что сочетание клетчатки и растительного белка в данной диете снижает риск воспаления и внезапной смерти в среднем на 25%.

Средиземноморская диета: секрет долголетия и здоровья
Фото: pixabay.com by DanaTentis, PDM

Средиземноморская диета включает орехи, бобовые, фрукты и овощи, оливковое масло и цельнозерновые продукты, при этом животный белок, за исключением рыбы, сведен к минимуму. Исследование охватило 25 315 женщин со средним возрастом около 25 лет, которые предоставили данные о качестве жизни и питании.

Информация о здоровье участниц собиралась с 1993 по 1996 год, включая биомаркеры крови, вес, образ жизни и другие параметры. Участницы заполняли анкеты каждые полгода в первый год исследования, а затем один раз в год. Анализ собранных данных проводился с 2018 по 2023 год, включая медицинские записи для определения статистики смертности и её причин.

Уточнения

Средиземномо́рская дие́та — тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Авто
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Сенсационное открытие: археологи обнаружили следы древнерусского города на территории современного Орла
Наука и техника
Сенсационное открытие: археологи обнаружили следы древнерусского города на территории современного Орла Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Как уменьшить пушистость волос и придать им ухоженный вид?
Как уменьшить пушистость волос и придать им ухоженный вид?
Последние материалы
Рецепт веганского пирожного: без сахара и масла
Средиземноморская диета: секрет долголетия и здоровья
Топ-советы по выбору перца для богатого и вкусного урожая
Кошки и еда: всё о капризах и вкусах наших питомцев
Как душ каждый день может навредить вашей коже
Без багажа, без завтрака, без переплаты: блогерша делится лайфхаками для бюджетных путешествий по Европе
Авербух признался, что Лиза Арзамасова помогла ему понять, что такое настоящая семья
Месси рассказал, собирается ли стать тренером после завершения карьеры
К удивлению оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся... - писала газета Русское Слово 3 ноября 1908 года
Эстетика и практичность: навесные полки над кроватью сэкономят пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.