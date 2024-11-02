Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, где дешевле отдохнуть в новогодние праздники
Максимальный размер больничного возрастёт до 6,8 тысяч рублей в день в 2026 году
За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков
Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого
Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45
Толстой зовёт: что посмотреть в Ясной Поляне — месте, где оживают великие произведения
Альбом группы Каста просят проверить на экстремизм за призывы донатить на ВСУ
В Коми пройдут Арктические Дельфийские игры

Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора

1:04
Еда

Авокадо — любимый фрукт многих, который подходит для закусок, салатов, соусов и даже десертов. Его сливочная текстура и нежный вкус идеально дополняют множество блюд, а высокое содержание витаминов, клетчатки и полезных жиров делает его питательным и полезным. Но выбор спелого авокадо может быть непростой задачей.

Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Fruit_in_Pyatyorochka_02.jpg by Stolbovsky, CC BY-SA 4.0

Как выбрать спелый авокадо

Цвет

Тёмно-зелёный или почти чёрный оттенок может указывать на спелость, но это справедливо не для всех сортов, так что цвет не всегда надёжен.

Нажатие

Легко сожмите авокадо ладонью — если плод слегка поддаётся, он созрел. Избегайте сильного давления, чтобы не оставить вмятин.

Плодоножка

Попробуйте аккуратно отделить плодоножку: если мякоть под ней зелёная, фрукт готов. Жёлтая мякоть говорит, что нужно ещё немного времени для дозревания.

Эти советы помогут выбрать идеальное авокадо, будь то для смузи, салатов или соусов.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер Бутылочное горлышко Одессы. Зачем ВС РФ бьют по мосту в Затоке и почему он до сих пор стоит Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Последние материалы
Максимальный размер больничного возрастёт до 6,8 тысяч рублей в день в 2026 году
За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков
Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого
Толстой зовёт: что посмотреть в Ясной Поляне — месте, где оживают великие произведения
Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45
Альбом группы Каста просят проверить на экстремизм за призывы донатить на ВСУ
В Коми пройдут Арктические Дельфийские игры
CODEX чести НАСА изучить солнечную корону
Эксперты назвали популярные среди туристов регионы с северным сиянием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.