Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Авокадо — любимый фрукт многих, который подходит для закусок, салатов, соусов и даже десертов. Его сливочная текстура и нежный вкус идеально дополняют множество блюд, а высокое содержание витаминов, клетчатки и полезных жиров делает его питательным и полезным. Но выбор спелого авокадо может быть непростой задачей.

Как выбрать спелый авокадо

Цвет

Тёмно-зелёный или почти чёрный оттенок может указывать на спелость, но это справедливо не для всех сортов, так что цвет не всегда надёжен.

Нажатие

Легко сожмите авокадо ладонью — если плод слегка поддаётся, он созрел. Избегайте сильного давления, чтобы не оставить вмятин.

Плодоножка

Попробуйте аккуратно отделить плодоножку: если мякоть под ней зелёная, фрукт готов. Жёлтая мякоть говорит, что нужно ещё немного времени для дозревания.

Эти советы помогут выбрать идеальное авокадо, будь то для смузи, салатов или соусов.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

