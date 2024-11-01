Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поверхностное дружелюбие и дорогие супы: россиянин рассказал о минусах жизни в США
Можно ли остановить линьку у собак?
Автогонки Formula в Валенсии отменили из-за масштабного наводнения в регионе: найдена альтернатива
Раскрыто имя нового главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Зачем нужны группы здоровья и как они помогают оставаться в форме
Простудный сезон: какие продукты помогут защитить организм
Жара и вентиляторы: пожилые люди остаются под угрозой перегрева
Эти простые привычки помогут избавиться от хронической усталости
Гранат на даче: советы по уходу и укрытию на зиму

Осенний аппетит: почему тянет к жирной пище

0:49
Еда

Врач-диетолог Марина Макиша объяснила, почему осенью возникает повышенная тяга к калорийной пище. Сокращение светового дня и увеличение склонности к депрессивным состояниям влияют на аппетит. В это время люди часто начинают "заедать" свои эмоции.

Осенний аппетит: почему тянет к жирной пище
Фото: Wikipedia by Nadimtk, CC BY-SA 4.0

Макиша порекомендовала обратить внимание на выбор более легкой и здоровой пищи, а также переключаться на другие занятия, такие как чтение, прогулки или хобби. Это может помочь справиться с осенним настроением.

"Осенью световой день сокращается, что способствует повышению склонности к депрессиям и печальному настроению. Люди пытаются компенсировать это состояние с помощью еды, что связано с повышением эмоционального аппетита", — отметила врач.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Домашние животные
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Последние материалы
Идеальное освещение для чтения: советы по выбору светильников для спальни
Гранат на даче: советы по уходу и укрытию на зиму
Спустя восемь лет пропавшие элитные авто британских владельцев нашлись в Таиланде
Кто станет хозяином для кошки, и почему: секрет выбора питомца
Жена Владимира Селиванова отчитала бывшую супругу актёра: Ева в ободранных лосинах
Иллюзия движения после смерти: учёные раскрыли необычное явление
Ложная тревога: пассажира самолёта Southwest Airlines заподозрили в торговле детьми
Зима длиною в три года: миф о Рагнарёке оказался правдой
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Почему нет безопасной дозы алкоголя: что важно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.