Осенний аппетит: почему тянет к жирной пище

Врач-диетолог Марина Макиша объяснила, почему осенью возникает повышенная тяга к калорийной пище. Сокращение светового дня и увеличение склонности к депрессивным состояниям влияют на аппетит. В это время люди часто начинают "заедать" свои эмоции.
Макиша порекомендовала обратить внимание на выбор более легкой и здоровой пищи, а также переключаться на другие занятия, такие как чтение, прогулки или хобби. Это может помочь справиться с осенним настроением.
"Осенью световой день сокращается, что способствует повышению склонности к депрессиям и печальному настроению. Люди пытаются компенсировать это состояние с помощью еды, что связано с повышением эмоционального аппетита", — отметила врач.
Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.
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