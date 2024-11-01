Хлеб при похудении: можно ли его есть и какой выбрать

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог высшей категории и врач-эндокринолог Елена Щетинина дала рекомендации по употреблению хлеба в период похудения. По ее словам, хлеб можно включать в рацион, однако следует учитывать, что разница между белым (пшеничным) и черным (ржаным) хлебом минимальна — в обоих сортах содержится 12 г углеводов, которые способны повышать уровень сахара в крови. Рекомендуется ограничиться небольшим кусочком хлеба весом 20-25 граммов.

Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, PDM

Среди доступных вариантов предпочтение следует отдать зерновому хлебу, поскольку он сохраняет витамины группы В и магний. Рекомендуется избегать хлеба с семечками, орехами и фруктами, а также не рассматривать хлебцы как более диетический заменитель обычного хлеба, поскольку это является распространенной иллюзией.

Врач подчеркнула, что хлеб может присутствовать в каждом приеме пищи в небольшом количестве — 20-25 г. В белом и черном хлебе содержится одинаковое количество углеводов, а ржаная мука также высокосортная и может увеличивать уровень сахара в крови.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

