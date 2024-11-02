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Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого

2:20
Еда

Осень — идеальное время для уютной домашней выпечки, и что может быть лучше, чем ароматное печенье с шоколадными чипсами и нотками кофе? Это лакомство порадует не только своим насыщенным вкусом, но и подарит уютные моменты за чашкой чая или кофе.

Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого
Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU), CC BY-SA 3.0

Печенье легко приготовить, и оно станет прекрасным дополнением к вечерам в кругу семьи или друзьям. Всего несколько простых шагов, чтобы испечь идеальное угощение — тёплое, с нежной текстурой и восхитительным ароматом.

Ингредиенты:

  • Маргарин сливочный "Пышка" — 110 г
  • Тростниковый сахар — 100 г
  • Белый сахар — 75 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 190 г
  • Растворимый кофе — 10 г
  • Пищевая сода — 1 ч. л.
  • Шоколадные чипсы — 100 г
  • Соль — по вкусу

Как готовить:

Подготовка маргарина и духовки

Заранее достаньте маргарин из холодильника, чтобы он стал мягким. Разогрейте духовку до 175 °С.

Взбиваем маргарин с сахаром

В большой миске взбейте маргарин с тростниковым, белым и ванильным сахаром до кремообразной консистенции (примерно 2 минуты).

Добавляем яйцо

Вмешайте яйцо на низкой скорости миксера, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Смешиваем сухие ингредиенты

Просейте муку вместе с содой и солью, добавьте кофе, перемешайте до объединения ингредиентов.

Добавляем шоколадные чипсы

Вмешайте шоколадные чипсы в тесто, аккуратно перемешивая лопаткой.

Формируем и выпекаем печенье

Застелите противень бумагой для выпечки. Сформируйте из теста шарики и разложите их на противне на небольшом расстоянии друг от друга. При желании можно слегка посыпать крупной солью.

Выпекание

Выпекайте печенье 8-10 минут, затем дайте ему остыть на противне ещё 5 минут и переложите на решётку для полного остывания.

Эти печенья порадуют вас насыщенным вкусом и ароматом — они просто созданы для уютных вечеров с чашкой горячего чая или кофе!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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