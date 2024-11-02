Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень — идеальное время для уютной домашней выпечки, и что может быть лучше, чем ароматное печенье с шоколадными чипсами и нотками кофе? Это лакомство порадует не только своим насыщенным вкусом, но и подарит уютные моменты за чашкой чая или кофе.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU), CC BY-SA 3.0

Печенье легко приготовить, и оно станет прекрасным дополнением к вечерам в кругу семьи или друзьям. Всего несколько простых шагов, чтобы испечь идеальное угощение — тёплое, с нежной текстурой и восхитительным ароматом.

Ингредиенты:

Маргарин сливочный "Пышка" — 110 г

Тростниковый сахар — 100 г

Белый сахар — 75 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Куриное яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 190 г

Растворимый кофе — 10 г

Пищевая сода — 1 ч. л.

Шоколадные чипсы — 100 г

Соль — по вкусу

Как готовить:

Подготовка маргарина и духовки

Заранее достаньте маргарин из холодильника, чтобы он стал мягким. Разогрейте духовку до 175 °С.

Взбиваем маргарин с сахаром

В большой миске взбейте маргарин с тростниковым, белым и ванильным сахаром до кремообразной консистенции (примерно 2 минуты).

Добавляем яйцо

Вмешайте яйцо на низкой скорости миксера, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Смешиваем сухие ингредиенты

Просейте муку вместе с содой и солью, добавьте кофе, перемешайте до объединения ингредиентов.

Добавляем шоколадные чипсы

Вмешайте шоколадные чипсы в тесто, аккуратно перемешивая лопаткой.

Формируем и выпекаем печенье

Застелите противень бумагой для выпечки. Сформируйте из теста шарики и разложите их на противне на небольшом расстоянии друг от друга. При желании можно слегка посыпать крупной солью.

Выпекание

Выпекайте печенье 8-10 минут, затем дайте ему остыть на противне ещё 5 минут и переложите на решётку для полного остывания.

Эти печенья порадуют вас насыщенным вкусом и ароматом — они просто созданы для уютных вечеров с чашкой горячего чая или кофе!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

