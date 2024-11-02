Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого

Осень — идеальное время для уютной домашней выпечки, и что может быть лучше, чем ароматное печенье с шоколадными чипсами и нотками кофе? Это лакомство порадует не только своим насыщенным вкусом, но и подарит уютные моменты за чашкой чая или кофе.
Печенье легко приготовить, и оно станет прекрасным дополнением к вечерам в кругу семьи или друзьям. Всего несколько простых шагов, чтобы испечь идеальное угощение — тёплое, с нежной текстурой и восхитительным ароматом.
Как готовить:
Подготовка маргарина и духовки
Заранее достаньте маргарин из холодильника, чтобы он стал мягким. Разогрейте духовку до 175 °С.
Взбиваем маргарин с сахаром
В большой миске взбейте маргарин с тростниковым, белым и ванильным сахаром до кремообразной консистенции (примерно 2 минуты).
Добавляем яйцо
Вмешайте яйцо на низкой скорости миксера, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
Смешиваем сухие ингредиенты
Просейте муку вместе с содой и солью, добавьте кофе, перемешайте до объединения ингредиентов.
Добавляем шоколадные чипсы
Вмешайте шоколадные чипсы в тесто, аккуратно перемешивая лопаткой.
Формируем и выпекаем печенье
Застелите противень бумагой для выпечки. Сформируйте из теста шарики и разложите их на противне на небольшом расстоянии друг от друга. При желании можно слегка посыпать крупной солью.
Выпекание
Выпекайте печенье 8-10 минут, затем дайте ему остыть на противне ещё 5 минут и переложите на решётку для полного остывания.
Эти печенья порадуют вас насыщенным вкусом и ароматом — они просто созданы для уютных вечеров с чашкой горячего чая или кофе!
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.