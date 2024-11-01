Простой ингредиент для нежных котлет: попробуйте добавить крекеры

Сделать котлеты более аппетитными можно с помощью простого ингредиента — крекеров. Эти хрустящие печенья придадут блюду необычную вкусовую нотку и сделают его особенно мягким и нежным.
Крекеры справляются с этой задачей лучше, чем традиционные добавки вроде хлеба или тёртой картошки, часто используемые для улучшения текстуры котлетного фарша.
Как добавлять крекеры в котлетный фарш Для начала смешайте яйцо с тремя столовыми ложками молока. Добавьте в смесь любимые специи и разломанный крекер — примерно шесть кусочков. Оставьте на некоторое время, чтобы печенье размягчилось. Когда оно станет мягким, соедините яично-молочно-крекерную смесь с полкило размороженного фарша.
Из полученной массы сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде. У вас получится удивительно вкусное и аппетитное блюдо!
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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