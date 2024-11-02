Когда лучше выбрать белый хлеб вместо чёрного

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие выбирают цельнозерновой хлеб, зная, что он содержит больше витаминов и минералов благодаря перемолотой оболочке зерна. Однако в некоторых случаях стоит отказаться от цельнозернового или чёрного хлеба и вместо этого выбирать белый хлеб, но только в виде сухариков, объясняет врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breads_of_Moskovskaya_Oblast._img_011.jpg by Dmitry Makeev

После операций, когда организм ослаблен, ему сложно перерабатывать сложные продукты. Сухарики из белого хлеба легче проглотить, так как их сначала обрабатывает слюна, что снижает нагрузку на пищеварение, поступая в организм уже полуобработанными.

Здоровым людям разрешается есть свежий белый хлеб, но лучше не делать его регулярной частью рациона, а воспринимать как редкое лакомство, дополняя овощами и красной рыбой.

Тем, кто страдает от лишнего веса или диабета, Соломатина рекомендует избегать белого хлеба. Также людям с проблемами ЖКТ белый хлеб лучше употреблять в виде сухариков.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.



