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Как сохранить яичные белки на месяцы и что из них приготовить

0:54
Еда

При приготовлении некоторых блюд требуется отделить яичные желтки от белков. Часто для выпечки нужны только желтки, а остающиеся белки бывает трудно использовать сразу — например, для белкового омлета или меренги. Но выбрасывать их не стоит: белки можно хранить в морозильнике и использовать позже.

Как сохранить яичные белки на месяцы и что из них приготовить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщают эксперты, яичные белки остаются пригодными к употреблению на протяжении трех-шести месяцев при заморозке в герметичном контейнере с плотной крышкой. Чтобы не забыть о сроках, стоит пометить дату заморозки. Важно использовать их как можно раньше, чтобы сохранить максимум свежести.

Белки можно постепенно дополнять новыми порциями в тот же контейнер. В будущем они обязательно пригодятся для приготовления кляра, куриного суфле, глазури и других блюд.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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