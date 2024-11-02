Как сохранить яичные белки на месяцы и что из них приготовить

При приготовлении некоторых блюд требуется отделить яичные желтки от белков. Часто для выпечки нужны только желтки, а остающиеся белки бывает трудно использовать сразу — например, для белкового омлета или меренги. Но выбрасывать их не стоит: белки можно хранить в морозильнике и использовать позже.
Как сообщают эксперты, яичные белки остаются пригодными к употреблению на протяжении трех-шести месяцев при заморозке в герметичном контейнере с плотной крышкой. Чтобы не забыть о сроках, стоит пометить дату заморозки. Важно использовать их как можно раньше, чтобы сохранить максимум свежести.
Белки можно постепенно дополнять новыми порциями в тот же контейнер. В будущем они обязательно пригодятся для приготовления кляра, куриного суфле, глазури и других блюд.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.
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