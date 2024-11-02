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Почему осенью стоит есть тыкву и кому она вредна

Еда

О пользе тыквы сложно спорить: этот яркий овощ особенно рекомендован врачами в сезон, ведь он богат минералами, антиоксидантами и витаминами, включая редкий витамин К, отвечающий за свертываемость крови.

Почему осенью стоит есть тыкву и кому она вредна
Фото: freepik.com by Freepik, PDM

Эксперты по питанию советуют употреблять тыкву в сыром виде, так как в ней сохраняется максимум полезных веществ. Эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско порекомендовала добавлять к сырой тыкве растительное масло. Жиры в масле способствуют лучшему усвоению питательных веществ, особенно каротиноидов. Сливочное масло также эффективно улучшает усвоение полезных веществ из тыквы, приготовленной жаркой, запеканием, варкой или на пару.

Однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, тыква может быть небезопасной при некоторых заболеваниях, таких как пониженная кислотность желудка, панкреатит и гастрит. Также она не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным содержанием калия в крови, так как может вызвать слабость, тошноту, тревожность и тахикардию.

Уточнения

Каротино́иды — природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми полипами, окрашены в жёлтый, оранжевый или красный цвета.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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