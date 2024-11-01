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Вкуснейший гуляш, приготовленный на сковородке

Еда

Гуляш с мукой на сковороде всегда получается вкусным. Главное дождаться, когда мясо станет мягким и нежным.

Вкуснейший гуляш, приготовленный на сковородке
Фото: commons.wikimedia.org by adactio, CC BY 2.0

Примерное время готовки: 2 часа 30 минут.

На 3 порции понадобится: 600 г говядины, 140 г репчатого лука, 160 г моркови, 50 г томатной пасты, 35 г муки, 1 лавровый лист, 50 мл растительного масла, 5 г сахара, 600 мл воды, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Говядину хорошо промойте, обсушите и нарежьте на среднего размера кусочки.

2. В глубокую сковороду влейте растительное масло. Хорошо разогрейте и выложите мясо.

3. Жарьте мясо на большом огне, иногда перемешивая.

4. Вымойте, очистите и обсушите луковицу и морковь. Лук нарежьте кубиками, а морковь — брусочками.

5. Переложите овощи к жареному мясу.

6. Жарьте на умеренном огне 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими.

7. Добавьте муку и жарьте минуты 3-4 на огне ниже среднего, периодически перемешивая.

8. Добавьте томатную пасту и готовьте ещё 3-4 минуты, периодически помешивая, на небольшом огне.

9. Влейте закипевшую воду и перемешайте. Посолите, поперчите и добавьте лавровый лист и сахар.

10. Доведите до кипения и тушите на самом маленьком огне до готовности мяса. Тушить можно под крышкой или без. Можно иногда подливать горячую воду и перемешивать.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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