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Простудный сезон: какие продукты помогут защитить организм

Еда

Нутрициолог Юлия Макеева предложила специальное меню для поддержки иммунитета в период простуд. Осенью, когда риск заболеть особенно высок, питание может сыграть ключевую роль в укреплении защитных сил организма.

Простудный сезон: какие продукты помогут защитить организм
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Макеева рекомендует начинать утро с овсянки на воде, добавив киви или тыквенные семечки для дополнительной пользы. Для перекуса она советует горсть чёрной смородины или смузи из шпината, банана и растительного молока.

Полезный обед может включать тыквенный суп-пюре, запеченную скумбрию или лосось и гарнир из брокколи, моркови или батата. На ужин нутрициолог рекомендует тушеную говядину с чечевицей и овощами. Вегетарианцы могут заменить мясные продукты грибами.

Такой рацион богат витаминами, минералами и полезными жирными кислотами. Макеева также советует временно исключить из рациона потенциальные аллергены, такие как соя, молочные продукты и орехи, чтобы не "перегружать" иммунитет.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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