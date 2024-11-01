Простудный сезон: какие продукты помогут защитить организм

Нутрициолог Юлия Макеева предложила специальное меню для поддержки иммунитета в период простуд. Осенью, когда риск заболеть особенно высок, питание может сыграть ключевую роль в укреплении защитных сил организма.

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Макеева рекомендует начинать утро с овсянки на воде, добавив киви или тыквенные семечки для дополнительной пользы. Для перекуса она советует горсть чёрной смородины или смузи из шпината, банана и растительного молока.

Полезный обед может включать тыквенный суп-пюре, запеченную скумбрию или лосось и гарнир из брокколи, моркови или батата. На ужин нутрициолог рекомендует тушеную говядину с чечевицей и овощами. Вегетарианцы могут заменить мясные продукты грибами.

Такой рацион богат витаминами, минералами и полезными жирными кислотами. Макеева также советует временно исключить из рациона потенциальные аллергены, такие как соя, молочные продукты и орехи, чтобы не "перегружать" иммунитет.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

