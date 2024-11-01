Почему нет безопасной дозы алкоголя: что важно знать

В последнее время всё чаще звучат заявления о том, что некоторые виды алкоголя якобы полезны для здоровья. Нарколог Игорь Новицкий, однако, предупреждает: такие утверждения вводят в заблуждение.
По его словам, любые разговоры о пользе алкоголя — миф. Мнение о том, что можно употреблять алкоголь без риска зависимости, если выбрать "правильные" напитки, ошибочно.
"Хотя формирование "тяги к пиву" может занимать больше времени, чем к водке, этот напиток также вызывает серьёзные заболевания, такие как "синдром пивного сердца", цирроз печени и полинейропатия, которые могут привести к летальному исходу", — объяснил врач.
Также алкоголь не обладает "лечебными" свойствами. Он может временно успокоить или улучшить сон, но его длительное употребление несет вред. Безопасной дозы алкоголя не существует, и ни один врач не посоветует ежедневное употребление, например, 50 г водки, как некую норму.
Наконец, и пиво, и текила лишены каких-либо полезных свойств, несмотря на наличие витаминов и минералов. Получать ценные вещества из алкоголя — это абсурд. Новицкий подчёркивает: алкоголь намного опаснее, чем многие думают, и ведёт к зависимости, отравлению и патологиям органов и систем.
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