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Вредные гарниры: почему стоит убрать картофельное пюре и белый рис из рациона

1:02
Еда

Правильно выбранный гарнир способен дополнить любое основное блюдо, но диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Кашух рекомендует отказаться от двух распространённых продуктов. Хотя белый рис и картофель привычны многим, по словам врача, они оказываются бесполезными с точки зрения пользы для здоровья.

Вредные гарниры: почему стоит убрать картофельное пюре и белый рис из рациона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кашух поясняет, что картофельное пюре содержит много калорий, но мало витаминов и минералов, делая его "пустым" продуктом. Аналогичное мнение у неё и о белом шлифованном рисе: из-за обработки крупа теряет клетчатку, что приводит к резкому скачку сахара в крови после употребления.

Если привычные гарниры под запретом, что же подать к столу? Диетолог предлагает заменить их на овощи на пару или запеченные, а картофель — на батат, но без превращения его в пюре. К тому же полезными и вкусными альтернативами будут крупы, такие как булгур, гречка и киноа, которые отлично сочетаются с белковыми блюдами.

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Юлиана Погосова
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