Лучшие способы хранения яблок зимой — от бумаги до полиэтилена

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

С окончанием октября завершается сбор зимних сортов яблок, и в ноябре встаёт актуальный вопрос: как правильно сохранить плоды до весны, чтобы они оставались свежими и вкусными?

Фото: Freepik by valeria_aksakova, PDM

Эксперты, советуют складывать яблоки в ящики в несколько слоёв, обернув каждый плод бумагой. Альтернативный способ — пересыпать слои яблок песком и золой, что также предотвращает повреждение плодов.

Еще один вариант — хранение в полиэтиленовых пакетах, закопанных в землю на глубину до 50 см. Для вентиляции следует сделать небольшие отверстия в пакетах, а также контролировать температуру, поддерживая её в пределах от -1°C до +1°C. Это решение подходит тем, у кого нет погреба.

На хранение стоит отправлять только здоровые яблоки с неповреждённой кожурой, напоминают специалисты. Плодоножку также следует оставить на месте, иначе срок хранения значительно сократится.

Уточнения

Сортиро́вка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия.



