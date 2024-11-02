Лучшие способы хранения яблок зимой — от бумаги до полиэтилена

С окончанием октября завершается сбор зимних сортов яблок, и в ноябре встаёт актуальный вопрос: как правильно сохранить плоды до весны, чтобы они оставались свежими и вкусными?
Эксперты, советуют складывать яблоки в ящики в несколько слоёв, обернув каждый плод бумагой. Альтернативный способ — пересыпать слои яблок песком и золой, что также предотвращает повреждение плодов.
Еще один вариант — хранение в полиэтиленовых пакетах, закопанных в землю на глубину до 50 см. Для вентиляции следует сделать небольшие отверстия в пакетах, а также контролировать температуру, поддерживая её в пределах от -1°C до +1°C. Это решение подходит тем, у кого нет погреба.
На хранение стоит отправлять только здоровые яблоки с неповреждённой кожурой, напоминают специалисты. Плодоножку также следует оставить на месте, иначе срок хранения значительно сократится.
Сортиро́вка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия.
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Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.