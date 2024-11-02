Почему макароны популярны среди спортсменов и активных людей

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Почти в каждом доме найдутся макароны — универсальный гарнир, который можно сочетать с чем угодно: мясом, сыром, овощами или бобовыми. Некоторые предпочитают макароны даже со сгущенкой или молоком, что напоминает популярный в советские времена молочный суп.

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Эксперты Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности выделяют и другие преимущества макаронных изделий.

"Макароны содержат много углеводов, являющихся основным источником энергии для организма, что делает их востребованными у спортсменов и людей с активным образом жизни", — рассказали специалисты.

Кроме того, макароны богаты белком, аминокислотами и витаминами группы В. Этот гарнир прост в приготовлении и позволяет быстро получить сытный и полезный обед. Важное преимущество — разнообразие видов макарон.

"Сейчас на рынке можно найти макароны из различных видов муки, включая бобовые, безглютеновые и цельнозерновые варианты", — добавили эксперты.

Уточнения

Глюте́н — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

