Влияние фастфуда на здоровье глаз: от дефицита витаминов до потери зрения

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Слухи о том, что постоянное увлечение фастфудом может серьезно навредить зрению, не лишены оснований, отмечает офтальмолог Татьяна Шилова. Она объяснила, что многие проблемы со зрением связаны с дефицитом необходимых для организма витаминов и минералов, который часто сопутствует рациону, богатому ультраобработанными продуктами — такими, как бургеры, картошка фри и газированные напитки.

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Витамин А, который отвечает за ночное зрение и предотвращает синдром сухого глаза, практически отсутствует в подобной пище. Также в фастфуде не хватает витамина В12 и фолиевой кислоты, которые играют важную роль в поддержании здоровья глаз. Зато такие продукты насыщены жирами и сахаром, что со временем может привести к хроническим заболеваниям глаз, включая повреждение сетчатки и миопию (близорукость).

Особую опасность представляет то, что многие патологии сетчатки или зрительного нерва невозможно восстановить, даже если устранить вредный фактор.

"На сегодняшний день то, что утеряно, восстановить невозможно", — подчёркивает Шилова.

Срок, за который неправильное питание может повлиять на зрение, индивидуален, но даже нескольких недель регулярного употребления фастфуда может быть достаточно для необратимых изменений.

Уточнения

Офтальмоло́гия — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.



