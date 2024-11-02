Зачем добавлять сырое яйцо в картофельное пюре

Чтобы приготовить картофельное пюре как в ресторане, нужно добиться лёгкой, воздушной текстуры и сбалансированного вкуса. Один простой секрет поможет достичь этого результата — добавление сырого куриного яйца.
Этот ингредиент придаёт пюре идеальную консистенцию и делает его необычайно нежным, буквально "исчезающим" во рту.
Кроме того, яйцо улучшает цвет блюда, делая его более аппетитным. Главное — вводить яйцо правильно: сначала приготовьте пюре обычным способом, затем дождитесь, когда оно немного остынет, и добавьте яйцо, тщательно перемешивая.
Лучше использовать магазинное яйцо — оно безопаснее для такого использования.
Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
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