Необычный рецепт плова: попробуйте заменить рис на гречку

Многие хозяйки привыкли считать, что плов можно приготовить только из особых сортов риса. Однако иногда стоит отойти от привычного рецепта и попробовать что-то необычное, например, плов на основе гречки. Хотя его вкус сначала может показаться непривычным, это блюдо обладает множеством достоинств.
Во-первых, гречка полезнее риса благодаря своему богатому химическому составу. Во-вторых, это отличная возможность открыть для себя новые вкусовые сочетания. Техника приготовления при этом остается такой же, как для обычного плова, важно лишь соблюсти правильные пропорции.
На полкилограмма мяса потребуется полтора стакана гречки, пять стаканов воды, одна морковь, одна луковица, три дольки чеснока, растительное масло, соль и специи по вкусу.
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
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