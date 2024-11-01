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Как не испортить борщ: 3 ингредиента, которых лучше избегать

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Еда

Нередко мы даже не задумываемся, что некоторые ингредиенты могут испортить вкус привычного борща. Впрочем, существуют неожиданные рекомендации, что лучше не добавлять в это классическое блюдо.

Как не испортить борщ: 3 ингредиента, которых лучше избегать
Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, CC BY-SA 3.0

Какие продукты не подойдут для борща?

  • Баранина: этот вид мяса не стоит использовать для борща, так как баранина обладает слишком выраженным вкусом и ароматом, а также излишней жирностью, что нарушит традиционный вкус.
  • Растительное масло: хотя большинство хозяек используют его для зажарки и обработки свеклы, идеальным вариантом является топленое масло, которое добавит более мягкий и глубокий вкус.
  • Выбор зелени: универсальной зеленью для борща является лук. Петрушку добавляют, если борщ готовят на говяжьей косточке, а укроп — для свиного или куриного бульона. Это помогает создать гармоничный вкус в зависимости от основы.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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