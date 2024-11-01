Как не испортить борщ: 3 ингредиента, которых лучше избегать

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Нередко мы даже не задумываемся, что некоторые ингредиенты могут испортить вкус привычного борща. Впрочем, существуют неожиданные рекомендации, что лучше не добавлять в это классическое блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, CC BY-SA 3.0

Какие продукты не подойдут для борща?

Баранина : этот вид мяса не стоит использовать для борща, так как баранина обладает слишком выраженным вкусом и ароматом, а также излишней жирностью, что нарушит традиционный вкус.

: этот вид мяса не стоит использовать для борща, так как баранина обладает слишком выраженным вкусом и ароматом, а также излишней жирностью, что нарушит традиционный вкус. Растительное масло : хотя большинство хозяек используют его для зажарки и обработки свеклы, идеальным вариантом является топленое масло, которое добавит более мягкий и глубокий вкус.

: хотя большинство хозяек используют его для зажарки и обработки свеклы, идеальным вариантом является топленое масло, которое добавит более мягкий и глубокий вкус. Выбор зелени: универсальной зеленью для борща является лук. Петрушку добавляют, если борщ готовят на говяжьей косточке, а укроп — для свиного или куриного бульона. Это помогает создать гармоничный вкус в зависимости от основы.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

