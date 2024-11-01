Как правильно подготовить лимон для максимального отжима вручную

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Хозяйки часто пользуются различными лайфхаками, чтобы выжать из лимона или лайма максимум сока. Один из популярных способов — это подогреть фрукт в микроволновке или покатать его по столу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы усилить эффект, начните с того, что прижмите лимон к столу и слегка прокатите его, это разрушит вакуоли внутри и сделает мякоть более мягкой. После этого положите цитрус в микроволновку на несколько секунд, чтобы он стал еще податливее — тогда вы сможете выжать максимум сока.

Однако помните: эти приёмы нужны только в случае, если вы используете свои руки. Если же у вас есть соковыжималка, то подогрев и прокатывание не нужны — техника справится сама.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

