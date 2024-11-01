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Как правильно подготовить лимон для максимального отжима вручную

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Еда

Хозяйки часто пользуются различными лайфхаками, чтобы выжать из лимона или лайма максимум сока. Один из популярных способов — это подогреть фрукт в микроволновке или покатать его по столу.

Как правильно подготовить лимон для максимального отжима вручную
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы усилить эффект, начните с того, что прижмите лимон к столу и слегка прокатите его, это разрушит вакуоли внутри и сделает мякоть более мягкой. После этого положите цитрус в микроволновку на несколько секунд, чтобы он стал еще податливее — тогда вы сможете выжать максимум сока.

Однако помните: эти приёмы нужны только в случае, если вы используете свои руки. Если же у вас есть соковыжималка, то подогрев и прокатывание не нужны — техника справится сама.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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