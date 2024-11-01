Как правильно подготовить лимон для максимального отжима вручную

Хозяйки часто пользуются различными лайфхаками, чтобы выжать из лимона или лайма максимум сока. Один из популярных способов — это подогреть фрукт в микроволновке или покатать его по столу.
Чтобы усилить эффект, начните с того, что прижмите лимон к столу и слегка прокатите его, это разрушит вакуоли внутри и сделает мякоть более мягкой. После этого положите цитрус в микроволновку на несколько секунд, чтобы он стал еще податливее — тогда вы сможете выжать максимум сока.
Однако помните: эти приёмы нужны только в случае, если вы используете свои руки. Если же у вас есть соковыжималка, то подогрев и прокатывание не нужны — техника справится сама.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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