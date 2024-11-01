Не только кофе: источники кофеина, которые помогут не заснуть

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай

Чай, будь то черный, зеленый или белый, содержит кофеин. Уровни могут варьироваться, при этом черный чай, как правило, содержит больше кофеина, чем зеленый или белый чай.

Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

Газированные напитки

Многие газированные напитки содержат кофеин. Проверьте этикетки, чтобы узнать содержание кофеина.

Энергетические напитки

Энергетические напитки, предназначенные для быстрого прилива энергии, часто содержат кофеин наряду с другими стимуляторами. Будьте осторожны с их потреблением из-за высокого уровня кофеина.

Шоколад

Шоколад, особенно темный, содержит кофеин. Количество варьируется в зависимости от типа и процентного содержания какао в шоколаде.

Энергетические закуски

Некоторые закуски, продаваемые как стимуляторы энергии, такие как энергетические батончики, могут содержать добавленный кофеин.

Семена гуараны

Гуарана дает семена с высоким содержанием кофеина. Эти семена иногда используются в энергетических напитках и добавках.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

