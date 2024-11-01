Не только кофе: источники кофеина, которые помогут не заснуть

Чай, будь то черный, зеленый или белый, содержит кофеин. Уровни могут варьироваться, при этом черный чай, как правило, содержит больше кофеина, чем зеленый или белый чай.
Многие газированные напитки содержат кофеин. Проверьте этикетки, чтобы узнать содержание кофеина.
Энергетические напитки, предназначенные для быстрого прилива энергии, часто содержат кофеин наряду с другими стимуляторами. Будьте осторожны с их потреблением из-за высокого уровня кофеина.
Шоколад, особенно темный, содержит кофеин. Количество варьируется в зависимости от типа и процентного содержания какао в шоколаде.
Некоторые закуски, продаваемые как стимуляторы энергии, такие как энергетические батончики, могут содержать добавленный кофеин.
Гуарана дает семена с высоким содержанием кофеина. Эти семена иногда используются в энергетических напитках и добавках.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
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