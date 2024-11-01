Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать здоровый сухой корм для собак: полезные советы
Хотите урожайную клубнику? Попробуйте финский метод укрывного материала
ATM: русское наступление под Харьковом привело к уничтожению робота-убийцы из США
Пенсии поднимут с 1 ноября: кого ждут повышенные выплаты?
Как выбрать расчёску, чтобы не травмировать волосы: гид по выбору идеальной расчёски
Места на Филиппинах, которые заставят вас забыть о реальности
Грядёт эра электромобилей и велосипедов: будущее городского транспорта уже близко
Почему на экваторе не бывает ураганов: простое объяснение
Как правильно использовать антиперспирант для защиты от пота

Не только кофе: источники кофеина, которые помогут не заснуть

1:09
Еда

Чай

Чай, будь то черный, зеленый или белый, содержит кофеин. Уровни могут варьироваться, при этом черный чай, как правило, содержит больше кофеина, чем зеленый или белый чай.

Не только кофе: источники кофеина, которые помогут не заснуть
Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

Газированные напитки

Многие газированные напитки содержат кофеин. Проверьте этикетки, чтобы узнать содержание кофеина.

Энергетические напитки

Энергетические напитки, предназначенные для быстрого прилива энергии, часто содержат кофеин наряду с другими стимуляторами. Будьте осторожны с их потреблением из-за высокого уровня кофеина.

Шоколад

Шоколад, особенно темный, содержит кофеин. Количество варьируется в зависимости от типа и процентного содержания какао в шоколаде.

Энергетические закуски

Некоторые закуски, продаваемые как стимуляторы энергии, такие как энергетические батончики, могут содержать добавленный кофеин.

Семена гуараны

Гуарана дает семена с высоким содержанием кофеина. Эти семена иногда используются в энергетических напитках и добавках.

 

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе Аудио 
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Домашние животные
Эксперты назвали три самые умные породы кошек Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Грядёт эра электромобилей и велосипедов: будущее городского транспорта уже близко
Почему на экваторе не бывает ураганов: простое объяснение
Как правильно использовать антиперспирант для защиты от пота
Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США
Чёрный лед на дорогах: как избежать опасности для водителей
Универсально и необычно: как приготовить приправу из ягод барбариса
Как приготовить компост из листвы и улучшить почву на участке
Токсичны ли орхидеи для кошек: вся правда о растениях
Райские пляжи Португалии: куда поехать в ноябре за солнцем
Ford, Hyundai и Chevrolet — автомобили, которые подойдут начинающим водителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.