Универсально и необычно: как приготовить приправу из ягод барбариса

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Барбарис является вкусной ягодой. Если её высушить, то можно приготовить универсальную приправу. Она подходит для плова, овощных блюд, мяса, маринада, салата и для некоторой выпечки. Такая приправа придает пище кисло-сладкий привкус.

Фото: flickr.com by S. Rae, CC BY 2.0

Как приготовить приправу из барбариса

Приправу из барбариса можно легко приготовить своими руками. Для этого нужно перебрать зрелые ягоды и вымыть их, тщательно просушить на солнце, в духовке или же в сушилке.

Затем высушенные ягоды нужно измельчить в кофемолке. Приправу следует хранить в герметичном контейнере или банке в темном и сухом месте.

Сделать приправу из барбариса можно и самостоятельно. Просто переберите и вымойте ягоды, хорошо просушите барбарис на солнце, в электросушилке или в духовке. Измельчите сушеные ягоды в кофемолке или ступке, храните приправу в герметичной банке в темном прохладном месте.

Важно при использовании барбариса в качестве приправы соблюдать меру. Иначе он может легко перебить вкус других продуктов. Барбарис отлично сочетается с куркумой, черным перцем, мятой, тимьяном, базиликом.

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).



