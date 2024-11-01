Универсально и необычно: как приготовить приправу из ягод барбариса

Барбарис является вкусной ягодой. Если её высушить, то можно приготовить универсальную приправу. Она подходит для плова, овощных блюд, мяса, маринада, салата и для некоторой выпечки. Такая приправа придает пище кисло-сладкий привкус.
Приправу из барбариса можно легко приготовить своими руками. Для этого нужно перебрать зрелые ягоды и вымыть их, тщательно просушить на солнце, в духовке или же в сушилке.
Затем высушенные ягоды нужно измельчить в кофемолке. Приправу следует хранить в герметичном контейнере или банке в темном и сухом месте.
Сделать приправу из барбариса можно и самостоятельно. Просто переберите и вымойте ягоды, хорошо просушите барбарис на солнце, в электросушилке или в духовке. Измельчите сушеные ягоды в кофемолке или ступке, храните приправу в герметичной банке в темном прохладном месте.
Важно при использовании барбариса в качестве приправы соблюдать меру. Иначе он может легко перебить вкус других продуктов. Барбарис отлично сочетается с куркумой, черным перцем, мятой, тимьяном, базиликом.
Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.