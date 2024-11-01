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Универсально и необычно: как приготовить приправу из ягод барбариса

1:20
Еда

Барбарис является вкусной ягодой. Если её высушить, то можно приготовить универсальную приправу. Она подходит для плова, овощных блюд, мяса, маринада, салата и для некоторой выпечки. Такая приправа придает пище кисло-сладкий привкус.

Универсально и необычно: как приготовить приправу из ягод барбариса
Фото: flickr.com by S. Rae, CC BY 2.0

Как приготовить приправу из барбариса

Приправу из барбариса можно легко приготовить своими руками. Для этого нужно перебрать зрелые ягоды и вымыть их, тщательно просушить на солнце, в духовке или же в сушилке.

Затем высушенные ягоды нужно измельчить в кофемолке. Приправу следует хранить в герметичном контейнере или банке в темном и сухом месте.

Сделать приправу из барбариса можно и самостоятельно. Просто переберите и вымойте ягоды, хорошо просушите барбарис на солнце, в электросушилке или в духовке. Измельчите сушеные ягоды в кофемолке или ступке, храните приправу в герметичной банке в темном прохладном месте.

Важно при использовании барбариса в качестве приправы соблюдать меру. Иначе он может легко перебить вкус других продуктов. Барбарис отлично сочетается с куркумой, черным перцем, мятой, тимьяном, базиликом.

 

 

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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