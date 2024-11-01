Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эх, не поднять балерину: танцоры не смогли поднять Наталью Подольскую во время концерта
Голая степь. У ВСУ за Авдеевкой и Угледаром не оказалось укреплений и строить некому
Устраните ошибки в уходе за кожей вокруг глаз
Средний чек на авиабилеты по России вырос на 15 процентов
Живу своей жизнью: муж Анны Седоковой снова прилетел в Москву
Лёгкий детский суп с фрикадельками: как спрятать лук, чтобы ребёнок не заметил
В Госдуму внесут проект о туристических тропах
Как увидеть мир за копейки: несколько хитростей для бюджетного путешествия
Опрос: почти две трети россиян недовольны своей зарплатой

Тушёное мясо за полчаса: три добавки, которые ускорят готовку

1:13
Еда

Тушеное мясо — одно из самых любимых блюд, и умение его готовить пригодится любой хозяйке. Но у этого блюда есть свои сложности: процесс может занять много времени, и мясо не всегда получается мягким. Как же сделать его нежным и сократить время приготовления? Оказывается, правильные добавки могут решить обе эти проблемы.

Тушёное мясо за полчаса: три добавки, которые ускорят готовку
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Что добавить при тушении мяса

Томаты

Для улучшения вкуса и текстуры мяса добавьте измельчённый помидор без кожуры или одну ложку томатной пасты. Эти ингредиенты ускорят приготовление и придадут блюду насыщенный вкус.

Лимонный сок

Лимонный сок не только смягчает мясо, но и сокращает время готовки. Достаточно одной маленькой ложки сока или половины чайной ложки лимонной кислоты.

Гранатовый сок

Пара ложек гранатового сока сделает мясо нежнее и придаст ему лёгкую кислинку. Гранат также помогает быстрее довести мясо до мягкости.

Добавление этих ингредиентов при тушении поможет сделать мясо нежным и вкусным, сократив время на приготовление блюда.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Еда и рецепты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке Аудио 
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Домашние животные
Эксперты назвали три самые умные породы кошек Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Опрос: почти две трети россиян недовольны своей зарплатой
Женщины в одиночку тащат семью: мужчины в России стали чаще брать декретный отпуск
Киев заявил, что КНДР договорилась с Россией, что будет увеличивать группировку на 5 тысяч в месяц
Ошибки при уходе за лицом: какие виды мыла нельзя использовать
Эксперты назвали простые способы идеально очистить унитаз
Новая альтернатива автокредитам: как выкупить машину из каршеринга
Прохор Шаляпин высказался о разборках Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
Эксперты объяснили, нужно ли увлажнять воздух в жилом помещении
Замороженная сметана: секреты хранения и идеи для рецептов
Как продлить жизнь семенам: секреты хранения для садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.