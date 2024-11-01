Тушёное мясо за полчаса: три добавки, которые ускорят готовку

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушеное мясо — одно из самых любимых блюд, и умение его готовить пригодится любой хозяйке. Но у этого блюда есть свои сложности: процесс может занять много времени, и мясо не всегда получается мягким. Как же сделать его нежным и сократить время приготовления? Оказывается, правильные добавки могут решить обе эти проблемы.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Что добавить при тушении мяса

Томаты

Для улучшения вкуса и текстуры мяса добавьте измельчённый помидор без кожуры или одну ложку томатной пасты. Эти ингредиенты ускорят приготовление и придадут блюду насыщенный вкус.

Лимонный сок

Лимонный сок не только смягчает мясо, но и сокращает время готовки. Достаточно одной маленькой ложки сока или половины чайной ложки лимонной кислоты.

Гранатовый сок

Пара ложек гранатового сока сделает мясо нежнее и придаст ему лёгкую кислинку. Гранат также помогает быстрее довести мясо до мягкости.

Добавление этих ингредиентов при тушении поможет сделать мясо нежным и вкусным, сократив время на приготовление блюда.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

