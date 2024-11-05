Как в домашних условиях сделать скумбрию пряного посола

Приготовить нежную и ароматную рыбу в домашних условиях проще, чем может показаться. Этот рецепт поможет создать идеальную соленую скумбрию, которая будет в меру соленой и насыщенной специями. А главное — результат порадует гораздо больше, чем покупные варианты.
Приготовьте рассол
Вскипятите воду и растворите в ней соль, сахар и специи. Дайте жидкости покипеть еще пару минут, чтобы пряности лучше раскрыли свои ароматы, а затем дайте рассолу остыть.
Подготовьте рыбу
Очистите скумбрию, удалите черную пленку, голову, хвост и плавники. Это позволит ей лучше пропитаться и стать еще вкуснее.
Залейте рыбу рассолом
Поместите подготовленные тушки в емкость и залейте рассолом так, чтобы он покрывал рыбу полностью.
Оставьте на сутки
Дайте рыбе настояться в рассоле в течение 24 часов, после чего можно снимать пробу. Домашняя соленая скумбрия готова к подаче!
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.