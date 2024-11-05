Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить картошку фри дома: пошаговый рецепт
Головная боль из-за погоды: что делать и когда обращаться к врачу
Рыба на столе: что нужно знать, чтобы избежать паразитов
Какие бесплатные сувениры можно привезти из путешествия по Японии
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Эксперт в области оперы и балета оценил слова Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр
Как сохранить красоту кожи зимой: лучшие компоненты для ухода
Серная шашка: секрет идеальной дезинфекции теплиц
Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения

Как в домашних условиях сделать скумбрию пряного посола

1:23
Еда

Приготовить нежную и ароматную рыбу в домашних условиях проще, чем может показаться. Этот рецепт поможет создать идеальную соленую скумбрию, которая будет в меру соленой и насыщенной специями. А главное — результат порадует гораздо больше, чем покупные варианты.

Как в домашних условиях сделать скумбрию пряного посола
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (на 5 рыбин)

  • 1 литр кипятка
  • 6 столовых ложек соли
  • 4 столовые ложки сахара
  • 10 горошин черного перца
  • 10 горошин душистого перца
  • 2 столовые ложки семян кориандра
  • 5-7 лавровых листьев
  • Немного гвоздики

Как приготовить

Приготовьте рассол

Вскипятите воду и растворите в ней соль, сахар и специи. Дайте жидкости покипеть еще пару минут, чтобы пряности лучше раскрыли свои ароматы, а затем дайте рассолу остыть.

Подготовьте рыбу

Очистите скумбрию, удалите черную пленку, голову, хвост и плавники. Это позволит ей лучше пропитаться и стать еще вкуснее.

Залейте рыбу рассолом

Поместите подготовленные тушки в емкость и залейте рассолом так, чтобы он покрывал рыбу полностью.

Оставьте на сутки

Дайте рыбе настояться в рассоле в течение 24 часов, после чего можно снимать пробу. Домашняя соленая скумбрия готова к подаче!

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Домашние животные
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок Аудио 
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Садоводство, цветоводство
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших Аудио 
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Садоводство, цветоводство
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства Аудио 
Популярное
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.

Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
В США восхитились мощью ракетной системы Искандер-М Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать мобилизацию женщин
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать мобилизацию женщин
Последние материалы
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Эксперт в области оперы и балета оценил слова Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр
Как сохранить красоту кожи зимой: лучшие компоненты для ухода
Серная шашка: секрет идеальной дезинфекции теплиц
Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения
Российский хоккеист Торточаков умер после драки возле ночного клуба
6 ноября: Антикоминтерновский курок войны, великолепный Сулейман и автор портрета маньяка
ГАИ назвала абсурдные запреты на парковку, которые смело можно игнорировать
Как в домашних условиях сделать скумбрию пряного посола
Львиную пещеру изрисовали более 48 тысяч лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.