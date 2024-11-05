Как в домашних условиях сделать скумбрию пряного посола

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить нежную и ароматную рыбу в домашних условиях проще, чем может показаться. Этот рецепт поможет создать идеальную соленую скумбрию, которая будет в меру соленой и насыщенной специями. А главное — результат порадует гораздо больше, чем покупные варианты.

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (на 5 рыбин)

1 литр кипятка

6 столовых ложек соли

4 столовые ложки сахара

10 горошин черного перца

10 горошин душистого перца

2 столовые ложки семян кориандра

5-7 лавровых листьев

Немного гвоздики

Как приготовить

Приготовьте рассол

Вскипятите воду и растворите в ней соль, сахар и специи. Дайте жидкости покипеть еще пару минут, чтобы пряности лучше раскрыли свои ароматы, а затем дайте рассолу остыть.

Подготовьте рыбу

Очистите скумбрию, удалите черную пленку, голову, хвост и плавники. Это позволит ей лучше пропитаться и стать еще вкуснее.

Залейте рыбу рассолом

Поместите подготовленные тушки в емкость и залейте рассолом так, чтобы он покрывал рыбу полностью.

Оставьте на сутки

Дайте рыбе настояться в рассоле в течение 24 часов, после чего можно снимать пробу. Домашняя соленая скумбрия готова к подаче!

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

